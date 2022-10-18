أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 18-10-2022



أسعار العملات أسعار العملات

بلغت أسعار العملات اليوم مستوى مستقر نسبيا في بداية تعاملات الثلاثاء 18-10-2022 البنكية بعدما شهدت نهاية تعاملات الإثنين البنكية تبايّنًا شديدًا حيث زاد اليورو في البنوك بمقدار 3 لـ 10 قروش للبيع واستقر للشراء، بينما استقر الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والدولار والريال السعودي نسبيّا، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.



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سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.25 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

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