وفاة صاحبة أشهر قصة ملهمة "ماما كوكو"..

توفيت الأحد ماريا سالود راميريس كاباييرو، المرأة التي استُلهمت منها شخصية "ماما كوكو" في فيلم "كوكو" الشهير الحائز جائزة أوسكار أفضل فيلم تحريكي لعام 2018، على ما أفادت السلطات المكسيكية.
وكتب رئيس هيئة السياحة بولاية ميتشواكان غرب المكسيك، التي تتحدر منها "ماما كوكو"، عبر تويتر: "أشعر ببالغ الأسى لوفاة دونيا ماريا سالود راميريس كاباييرو (ماما كوكو) وهي امرأة لا تكلّ ونموذج حياتي يُحتذى به، مصدر إلهام لهذه الشخصية التي جالت العالم".
وفارقت دونيا ماريا الحياة عن 109 سنوات في قريتها سانتا في دي لا لاغونا قرب بحيرة باتزكوارو السياحية، حيث تقام تقاليد "يوم الموتى"، وفق معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية.
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