يظهر شبح "السيدة البيضاء" في سجن "مسكون" ببريطانيا

"السجن المسكون يرعب بالأشباح في بريطانيا" ومن حوله، حيث يزعم العديد من الأشخاص أنهم شاهدوا شبح السيدة البيضاء وهي تتجول في غرف سجن إتش إم بي شيبتون ماليت الذي يقال إنه أكثر السجون المسكونة بالأشباح في بريطانيا.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية ان HMP Shepton Mallet المعروف أحياناً باسم Cornhill هو سجن سابق في سومرست تم إغلاقه في عام 2013، ويزعم العديد من الأشخاص أنهم شاهدوا شبح السيدة البيضاء، التي يفترض بأنها قاتلة محطمة القلب، وهي تتجول عبر ممرات السجن، مما تسبب في هبوب رياح باردة خلفها على مر السنين.
وعلى الرغم من أن آخر إعدام في إتش إم بي شيبتون ماليت قد تم قبل 75 عاماً، إلا أنه لا يزال هناك العديد من القبور غير المميزة للسجناء الذين تم إعدامهم، مما يجعله مكاناً مخيفاً بشكل استثنائي للزيارة.
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