شاهد :الحوت الأحدب الطائر مفاجأة في رحلة صيد

عجائب وطرائف عالم البحار، حيث أنه عالم واسع ومثير للجدل؛ كونه يخفي العديد من الأسرار التي استطاع الإنسان معرفة بعضها وما زال في صدد معرفة المزيد منها، فالبحار تحوي العديد من أنواع الكائنات البحرية المميزة، والتي تتصف بالعديد من الصفات التي تميز كل نوع منها عن الآخر.
حيث تحولت رحلة "عادية" لصيد الأسماك تشارك فيها أب وابنه، إلى حدث نادر، عندما فوجئ الاثنان بحوت أحدب ضخم بدأ وكأنه يطير فوق الماء، قبل أن يصطدم بقاربهما.
وكان زاك بيلر برفقة والده على متن قاربهما، قرب ساحل نيوجيرسي في الولايات المتحدة، عندما بدأت أسماك صغيرة تتطاير في الهواء، قبل أن يظهر الحوت الأحدب هائل الحجم، لـ«يطير» هو الآخر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!