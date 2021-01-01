تمثال «أنسيستور» يثير إعجاب السائحين في نيويورك..له 24 رأسًا..



تمثال «أنسيستور» تمثال «أنسيستور»

جذب تمثال شاهق الارتفاع مصنوع من البرونز ويخرج منه 24 رأسا، أنظار السكان المحليين والسائحين، بعد وضعه مؤخرًا في متنزه "سنترال بارك" الشهير بنيويورك.



ويرى "صندوق الفن العام"، أن التمثال الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، والذي يحمل اسم "أنسيستور" للفنانة البريطانية الهندية، بارتي خير، هو "شخصية لأم عالمية".



ويشار إلى أن العمل الفني، الذي يقف إلى حد ما على النقيض من التماثيل البرونزية الغربية الفخمة التي تخلد ذكرى الشخصيات والأحداث التاريخية، هو "العمل الأكثر طموحا حتى الآن" للفنانة بارتي خير المولودة في لندن.

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جدير بالذكر أن "صندوق الفن العام" يضع عند المدخل الجنوبي الشرقي لمتنزه "سنترال بارك"، الذي يمر فيه عشرات الآلاف من الأفراد يوميا، عملا جديدا لفنان مختلف كل بضعة أشهر. ومن المقرر أن يستمر عرض تمثال "أنسيستور" حتى شهر أغسطس من عام 2023.