بيريز جزء من عائلتي .. بنزيمة بعد الفوز بالكرة الذهبية: حققت حلمي



بنزيمة بنزيمة





يرى كريم بنزيمة قائد ريال مدريد أنه عانى خلال مسيرته قبل أن يصل لتحقيق حلم الطفولة بالفوز بالكرة الذهبية.



وفاز كريم بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021-2022.

قد يعجبك أيضا...

وقال كريم بنزيمة بعد فوزه بالكرة الذهبية: "أتذكر عندما كنت طفلا كنت أحلم بالفوز بها، بعد ذلك جاء الإلهام والرغبة وكان هناك قدوتين مثلين في حياتي، زين الدين زيدان ورونالدو".وتابع "عمل كبير قمت به أن تتدرب وتحاول وأن تؤمن بحلمك، كان هناك ظروفا وأوقات صعبة خلال مسيرتي ولم ألتواجد مع المنتخب في بعض الأوقات ولكنني لم أستسلم".وواصل "مدربي كان يقول لي أنه يجب أن أكون سعيدا بلعب كرة القدم، فخور بمسيرتي".واستكمل "كان هناك فترات صعبة عانيت منها وكانت عائلتي دائما معي، كل هذا جعلني أقوى على الصعيد الذهني".واستطرد "هذه أول مرة أفوز بالجائزة وراض بالعمل الذي قمت به وأريد أن أشكر كل زملائي في ريال مدريد ومنتخب فرنسا وإلى مدربي وإلى رئيس النادي الذي هو بالنسبة لي جزء من عائلتي".وأردف "لقد تنقل إلى بيتي في 2009 ليبرز رغبته في التوقيع معي ومنحني الثقة".وأتم "لن أنسى أولاس رئيس ليون وكل اللاعبين الذين لعبت معهم في ليون الذين بدونهم لم أكن لأحقق".وتفوق بنزيمة على كل من ساديو ماني وروبرت ليفاندوفسكي وكيفن دي بروينه.وحصد بنزيمة مع ريال مدريد لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بجانب السوبر الإسباني.وفاز المهاجم الفرنسي بجائزة هداف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.بنزيمة سجل 44 هدفا وصنع 15 آخرين في 46 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي.وتم تغيير معايير جائزة الكرة الذهبية ليتم تقييمها على حساب الموسم وليس العام، أي أن ترتيب اللاعبين يعتمد على الأداء في موسم 2021-2022.وبذلك عادلت فرنسا رقم ألمانيا وإيطاليا كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة بخمسة لاعبين.وكذلك عادلت رقم ألمانيا وهولندا والأرجنتين والبرتغال بسبع مرات.