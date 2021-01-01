الهيئة العامة للأرصاد الجوية .. تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

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حالة الطقس


كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين، حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: -

- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- الاثنين 17 أكتوبر:-

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 50? ، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة

- الثلاثاء 18 أكتوبر :

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 40 ، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة

- الأربعاء 19 أكتوبر:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

- من الخميس 20 أكتوبر إلى السبت 22 أكتوبر:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

المصدر: youm7

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