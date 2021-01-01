خشب ولا قماش .. دليلك لاختيار خزانة الأحذية المناسبة



خزانة الأحذية المناسبة خزانة الأحذية المناسبة



الأحذية بأنواعها وأشكالها لا يخلو منها أي منزل، فوجودها بشكل عشوائى يخلق في المنزل روح العبث وعدم الاهتمام وتزيد من الطاقة السلبية، فسواء كنت تحب وجود "جزامة" بشكل ظاهر أو لا، فهي قطعة أساس يجب تواجدها بالمنزل دون شك حيث أنها يمكن أن تجعل منزلك أقل تشوشًا وأكثر جمالًا، فخزانات تخزين الأحذية أو "الجزامات" هي قطع أثاث عملية للغاية ومتعددة الاستخدامات، فهي تأتي في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأحجام والأنماط والتصاميم التي يمكن أن تلبي متطلبات المساحة والتخزين المختلفة، فهناك عدة أنواع رئيسية يستعرضها لك اليوم السابع في نقاط واضحة حسب ما نشره موقع " visualhunt" كما يلي



"جزامة" خشب

"الـ"جزامة" الخشب" بشكلها الكلاسيكي المعروف، هذا هو أحد الخيارات الأكثر شيوعًا، ومن الواضح نسبيًا السبب إذا كنت تبحث عن خزانة تخزين للأحذية ومميزة من الناحية الجمالية، فقد يكون هذا هو أفضل شكل لك، يمكنك الاختيار من بين عدة درجات مختلفة من الخشب، وأيضًا من بين ميزات مثل الأدراج أو الأرفف أو الأبواب لخزانة تخزين الأحذية المثالية، كما أن هذا النوع ماسب وضعه في أي غرفة واستخدامه ققطعة ديكور.

جزامة خشب



"جزامة" خشب

"جزامة" بلاستيك

في حين أن البلاستيك قد لا يكون الخيار الأكثر إرضاءً من الناحية الجمالية، إلا أنه يمكن أن يكون خيارًا عمليًا، حيث أنه متين ومقاوم للماء مما يعني أنه سيدوم إلى الأبد، وسيكون من الصعب إتلافه أو كسرة، فتعتبر خزانة تخزين الأحذية البلاستيكية خيارًا جيدًا إذا كنت تبحث عن خزانة تسعى لإبقائها بالخارج أو في مدخل غالبًا ما يكون رطبًا، أو حتى في غرفة الأطفال.

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جزامة بلاستيك"جزامة" بلاستيك"جزامة" قماشتختلف خزانات تخزين الأحذية القماشية عن رفوف تخزين الأحذية، مثل تلك المعلقة على ظهر الأبواب، من حيث أنها قائمة بذاتها، على الرغم من أنها مصنوعة من القماش، فهي قابلة للطي ومحمولة وخفيفة الوزن، يمكن أن تكون اختيارك عندما تبحث عن شيء مؤقت ولا تريد أن تنفق الكثير.جزامة قماش"جزامة" معدنخزانات تخزين الأحذية المعدنية رائعة لمساعدتك في تحقيق مظهر صناعي أكثر في منزلك، ولكنك سوف تحتاج التأكد من عدم وصول الماء الية، حتى لا يتعرض للبل مما يؤدي إلى الصدأ والتأكل.