فيديو .. اعرفى إزاى ترتبى الثلاجة بشكل سليم



ترتبىب الثلاجة بشكل سليم ترتبىب الثلاجة بشكل سليم



ترتيب الثلاجة أمر قد تعتقده الكثير من السيدات بأنه غير ضروري، ولكن قد يتسبب عدم ترتيب الثلاجة بشكل صحيح في إفساد الطعام والخضراوات نتيجة عدم التبريد بشكل جيد، وهدر كمية كبيرة من الخضار والفاكهة بإلقائها في القمامة، ولكن مع ترتيب الثلاجة بشكل صحيح نحافظ على الطعام بشكل طازج لأطول فترة ممكنة، لذا يستعرض تليفزيون اليوم السابع مع الشيف إيمان عبد الرؤوف خطوات ترتيب الثلاجة بداية من شراء الخضراوات ورصها في الأرفف.



خطوات ترتيب الثلاجة بشكل سليم يحافظ على الخضار

قالت الشيف إيمان عبد الرؤوف إن بداية ترتيب الثلاجة تكون من شراء الخضراوات، شرط أن تكون طازجة وترص في الثلاجة بدون غسل، كما أوضحت الشيف أن ترتيب الثلاجة لا يحتاج عبوات بلاستيك إلا في الضرورة أو حسب الحاجة، وقد نكتفي بأطباق.



وأضافت الشيف أنه من الضروري فرش أرفف الثلاجة خاصة إذا كانت هذه الأرفف زجاجية مغلقة وليست شبك، كما أوضحت أن الثلاجات ذات الأرفف الشبك لا يوضع فيها مشمع لأنه قد يمنع تمرير التبريد من خلالها، كما أوضحت أن درج الثلاجة يفضل أن تخزن فيه التوابل والسكر تجنباً لجذب الحشرات والنمل نتيجة الرطوبة في المطبخ.

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وتابعت أن استخدام الأكياس البلاستيكية بفضل في بعض الأطعمة خاصة التي تفرز وتوضع في الفريزر لفترة طويلة من الوقت، مثل اللحوم والعصائر والخضراوات الموسمية، وأردفت الشيف أن من الضروري ترتيب الثلاجة بعد كل تسوق لكي نستطيع معرفة ما ينقصنا وما نحتاج إليه لكي لا يحدث هدر في الأطعمة، كما أكدت أن من الضروري شراء الخضراوات بطريقة الـ "تنقية" وتجنب شراء الخضراوات والفاكهة الـ "مكيسة" جاهزة لأنها قد تكون غير طازجة.