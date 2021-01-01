كيف تعاقب طفلك على السرقة وتمنعه من تكرار فعله؟



كيف تعاقب طفلك على السرقة كيف تعاقب طفلك على السرقة



يشعر الوالدين بالصدمة وعدم تصديق الأمر عند اكتشاف سرقة أحد الأطفال لأغراض أشقائهم أو والديهم أو حتى من زملائهم وأصدقائهم في المدرسة، حتى إنهم يعجزون عن استيعاب هول ما اكتشفوه، كما يجهلون الطرق الصحيحة للتعامل مع الطفل حتى لا يكرر فعلته مرة أخرى، ولهذا نستعرض في التقرير، نصائح لمنع الطفل من السرقة، وفقاً لما ذكره موقع "momjunction".



كيف تعاقب الطفل على السرقة؟

أرفض

يجب على الوالدين أن يظهروا لطفلهم مدى شعورهم بخيبة الأمل والانزعاج من إقدامه على هذا الفعل، مع إخباره بأن مافعله غير مقبول وإنه مطالب بتجنب هذا الفعل مرة أخرى.



واجبات منزلية

يفضل أيضاً تأديب الطفل، من خلال إلزامه بالقيام ببعض الأعمال الروتينية في المنزل لبضعة أيام، مع التأكيد على ضرورة عدم تجاهل يوم دون تأدية الواجب حتى يأخذ الأمر على محمل الجد.

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تعليم الصدقيجب غرس صفة الصدق والنزاهة في نفس الطفل، مع ضرورة أن يتحلى بهما في أفعاله وأقواله، ولتحقيق ذلك عليه أن يعترف بالسرقة ويقطع وعد على نفسه بأنه لن يكرر هذا الفعل مرة أخرى.تعليمه احترام ممتلكات الآخرينيجب على الوالدين تعليم الطفل ضرورة احترام ممتلكات الآخرين، مع توضيح أن الشيء الذي يمتلكه البعض لا يصبح ملكًا له عند سرقته، ويجب عليه عدم العبث بها أو سرقتها.التحدث عن العواقبيحتاج الطفل إلى معرفة ما يحدث إذا سرق، لذلك على الوالدين أن يخبروه بأن عواقب سرقة أي شيء حتى وإن كان صغيراً كبيرة ولن يمر الأمر مرور الكرام، كما سوف يصبح مكروه من أسرته ولهذا عليه ألا يكرر فعلته مرة أخرى.