كيف تعاقب طفلك على السرقة وتمنعه من تكرار فعله؟

يشعر الوالدين بالصدمة وعدم تصديق الأمر عند اكتشاف سرقة أحد الأطفال لأغراض أشقائهم أو والديهم أو حتى من زملائهم وأصدقائهم في المدرسة، حتى إنهم يعجزون عن استيعاب هول ما اكتشفوه، كما يجهلون الطرق الصحيحة للتعامل مع الطفل حتى لا يكرر فعلته مرة أخرى، ولهذا نستعرض في التقرير، نصائح لمنع الطفل من السرقة، وفقاً لما ذكره موقع "momjunction".
كيف تعاقب الطفل على السرقة؟
أرفض
يجب على الوالدين أن يظهروا لطفلهم مدى شعورهم بخيبة الأمل والانزعاج من إقدامه على هذا الفعل، مع إخباره بأن مافعله غير مقبول وإنه مطالب بتجنب هذا الفعل مرة أخرى.
واجبات منزلية
يفضل أيضاً تأديب الطفل، من خلال إلزامه بالقيام ببعض الأعمال الروتينية في المنزل لبضعة أيام، مع التأكيد على ضرورة عدم تجاهل يوم دون تأدية الواجب حتى يأخذ الأمر على محمل الجد.
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