احترس .. الحزام الناري يؤدي للعمي احيانا



الحزام الناري الحزام الناري



يعد الحزام الناري من الأمراض الصعبة ومن المعروف عن الحزام الناري انه الطفح الجلدي ، غالبًا ما يعاني المرضى من ألم أو حكة أو وخز في المنطقة التي سيحدث فيها الطفح الجلدي. قد يحدث هذا قبل عدة أيام من ظهور الطفح الجلدي.



الأكثر شيوعًا ، يحدث الطفح الجلدي في شريط واحد حول الجانب الأيسر أو الأيمن من الجسم.





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في حالات أخرى ، يظهر الطفح الجلدي على جانب واحد من الوجه. يمكن أن يؤثر الحزام الناري في الوجه على العين ويسبب فقدان البصر.في حالات نادرة (عادة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة) ، قد يكون الطفح الجلدي أكثر انتشارًا في الجسم ويبدو مشابهًا لطفح جدري الماء.يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للقوباء المنطقيةحُمىصداع الراسقشعريرةمعده مضطربهإرهاقوقد يكون الألم شديدًا لدى البعض. وبناءً على موضع الألم، قد يختلط الأمر بينه وبين مشكلات في القلب أو الرئتين أو الكليتين. وبعض المصابين بالحزام الناري يشعرون بالألم دون أن يظهر عليهم أي طفح جلدي.في أغلب الحالات يظهر الطفح الجلدي الخاص بالحزام الناري على هيئة شريط من البثور الملتفة حول يسار جذع الجسم أو يمينه. وقد يظهر الطفح الجلدي الخاص بالهربس النطاقي أحيانًا حول إحدى العينين أو على أحد جانبي الرقبة أو الوجه.