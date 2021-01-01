تعرف علي .. خطوات تفعيل شريحة تابلت أولى ثانوي



تابلت أولى ثانوي تابلت أولى ثانوي





أعلنت المدارس الثانوية لطلاب الصف الاول الثانوي ، خطوات تفعيل شريحة تابلت أولى ثانوي.



خطوات تفعيل شريحة تابلت اولى ثانوي وفقا لما اعلنته المدارس الثانوية تتمثل فيما يلي :

- إستلام الشريحة

- إدخال أصغر جزء من شريحة الخط في التابلت بشكل صحيح .

- سيتم عمل restart (اعادة تشغيل) للتابلت

- الضغط على أيقونة Settings (الضبط)

- الضغط على ايقونة Connections (الإتصالات)

- الضغط على أيقونة اسم الشبكة Network ( شبكة الهاتف المحمول)

- الضغط على أيقونة Access Point Name (أسماء نقطات الوصول)

- الضغط على ايقونة Add (إضافة) الموجودة أعلى الشاشة .

- في مربع Name (الأسم) اكتب "اسم الشبكةweb"" بدون فواصل .

- في مربع APN هنكتب "اسم الشبكةweb"بدون فواصل .

- قم بعمل restart (اعادة تشغيل) للتابلت .

- لتشغيل أو إغلاق الباقة اختر أيقونة Data (بيانات الهاتف) الموجودة في القائمة المنسدلة أعلى الشاشة

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وكان قد كشف شادي عبد الله زلطة ، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل جديدة بشأن أخر أخبار توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في المدارس.وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم لـ صدى البلد : وفقا لما هو مخطط ، سوف تنتهي جميع المدارس الثانوية من توزيع التابلت على طلاب الصف الاول الثانوي ، بحلول غدا الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رسوم تأمين التابلت تقدر بـ 105 جنيهات، ولابد أن يدفعها جميع طلاب مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة وكذلك المعلمين الذين تسلموا التابلت.وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رسوم تأمين التابلت يمكن دفعها في مكاتب البريد.وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن سداد رسوم تأمين التابلت أمر لابد من عدم تجاهله ، حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد او التلف الكلي او التلف الجزئيوأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن رسوم تأمين التابلت يتم سدادها وفقا لما يلي :طلاب أولى ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولىطلاب 2 ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانيةطلاب 3 ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثةوحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه في حالة عدم الالتزام بـ سداد رسوم تأمين التابلت ، يسقط حق الطالب او المعلم في التغطية التأمينية ، ويقوم بسداد قسمة الجهاز كاملا في حالة الفقد او قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي او الجزئي.