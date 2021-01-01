تجارة القاهرة تمنع الطلاب من الدخول دون دفع المصاريف| تفاصيل



تجارة القاهرة تجارة القاهرة



أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لجميع الطلاب المقيدين بالكلية بكافة البرامج المختلفة .



وقالت كلية التجارة ، على الطلاب سرعة سداد المصروفات الدراسية عن العام الجامعى 2022-2023 ، واستخراج الكارنيه الجامعي ، حيث أنه اعتبارا من 1 نوفمبر القادم لن يسمح بالدخول إلا لمن يحمل كارنية الكلية للعام الجامعى الحالى 2022-2023 أو بإيصال سداد المصروفات الدراسية عن العام الأكاديمي الحالى .



جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، احتفالية تخرج الدفعتين الثالثة والرابعة من برنامج منح الجامعات الحكومية التابع لمبادرة التعليم العالي الأمريكية - المصرية HEI، والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع الحكومة المصرية، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ هيئة امديست مصر، وبتمويل إضافي من بنك الإسكان والتعمير لطالبين من ذوي الإعاقة البصرية.

قد يعجبك أيضا...

وشهدت الاحتفالية تخريج 157 شابًا وشابة بعدما أكملوا دراستهم في البرامج الخاصة في 5 جامعات حكومية هي: القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط والمنصورة، حيث تقوم المنحة بتعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة والإناث، حيث أن نسبة 12? من الطلاب المتخرجين هذا العام من ذوي القدرات الخاصة.حضر فعاليات الاحتفالية، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفير دانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر، وليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكوينسي ديرمودي مديرة برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وشاهيناز أحمد المدير الاقليمي لامديست مصر، وممثلين من وزارة التعليم العالي، والسفارة الأمريكية، والجامعات المصرية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما شارك بالحضور من رؤساء الجامعات الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة مسجلة خصيصا للاحتفالية، إن المعرفة والخبرة العملية يمثلان مفتاحين أساسيين للنجاح، مشيرًا إلى أن خريجي هذا البرنامج هم من قيادات المستقبل، خاصة وأن هذه المنحة تدعم دورهم في سوق العمل، والمساهمة في رفع درجة وعي المجتمع، والممارسة المهنية في قضية التغيرات المناخية إلى جانب إتاحة فرصة التأثير في الاقتصاد المصري من خلال الدخول ضمن قوة العمل.وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على الاهتمام بالطلاب المتميزين والقادرين على تحسين جودة الحياة والمجتمع، من خلال العديد من التخصصات الحياتية، مشيرًا إلى أهمية شمول الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على المنح، وضرورة تشجيع الجامعات المصرية على توسيع قادة المساعدة لهم.