فيديو .. هل النوم على جنابة حرام ؟.. الإفتاء: جائز بشرط

هل النوم على جنابة حرام ؟، لا شك أنه من أهم الاستفهامات التي تؤرق الكثيرون ممن ينامون على جنابة دون اغتسال منها، وهو ما يجعل السؤال عن هل النوم على جنابة حرام ؟ مطروحًا على الدوام، ويعكر صفو حياة أولئك الأزواج ، الذين يحرصون على اجتناب المحرمات.
هل النوم على جنابة حرام؟ ، قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للشخص الجُنب سواء رجل أو امرأة النوم على جنابة دون اغتسال أو حتى وضوء، وإن كان خلاف الأفضل، مشيرًا إلى أنه لا حرمة في النوم على جنابة ولكن بشرط واحد.
وأوضح “ شلبي” في فيديو بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع اليوتيوب في إجابته عن سؤال: ( هل النوم على جنابة حرام؟، وما حكم النوم على جنابة؟ )، أن النوم على جنابة جائز ، وإن كان الاغتسال منها هو الأفضل ، وإن لم يغتسل الجُنب ، فالخطوة التالية في الأفضلية أن ينام على وضوء . منوهًا بأنه إذا نام الشخص الجُنب دون أن يغتسل من الجنابة أو حتى يتوضأ فلا وزر عليه.
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