فيديو .. هل النوم على جنابة حرام ؟.. الإفتاء: جائز بشرط

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هل النوم على جنابة حرام ؟، لا شك أنه من أهم الاستفهامات التي تؤرق الكثيرون ممن ينامون على جنابة دون اغتسال منها، وهو ما يجعل السؤال عن هل النوم على جنابة حرام ؟ مطروحًا على الدوام، ويعكر صفو حياة أولئك الأزواج ، الذين يحرصون على اجتناب المحرمات.



هل النوم على جنابة حرام؟ ، قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للشخص الجُنب سواء رجل أو امرأة النوم على جنابة دون اغتسال أو حتى وضوء، وإن كان خلاف الأفضل، مشيرًا إلى أنه لا حرمة في النوم على جنابة ولكن بشرط واحد.



وأوضح “ شلبي” في فيديو بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع اليوتيوب في إجابته عن سؤال: ( هل النوم على جنابة حرام؟، وما حكم النوم على جنابة؟ )، أن النوم على جنابة جائز ، وإن كان الاغتسال منها هو الأفضل ، وإن لم يغتسل الجُنب ، فالخطوة التالية في الأفضلية أن ينام على وضوء . منوهًا بأنه إذا نام الشخص الجُنب دون أن يغتسل من الجنابة أو حتى يتوضأ فلا وزر عليه.

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هل النوم على جنابة حرام؟ ، أضاف أنه لا حُرمة في هذه الحالة، ولكن كل هذا بشرط أن يكون هذا الجُنب قد أدى كل الصلوات المكتوبة قبل الجنابة، وليس عليه صلوات ، فهنا النوم على جنابة بهذه الحالة لا يؤثر ولا يجعله قد ترك صلاة من الصلوات.حكم من ينام على جنابةحكم من ينام على جنابة ، قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد بنصوص السُنة النبوية الشريفة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أوصى بالمبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، لافتة إلى أنه يجوز أن ينام الإنسان وهو جنب، لكن الأولى أن لا ينام إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءا كوضوئه للصلاةوأشارت “ البحوث الإسلامية ” في إجابتها عن سؤال: : «ما حكم من ينام على جنابة حتى الصباح ؟»، إلى قول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة) ، مستشهدة بما ورد عن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ.