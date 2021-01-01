الإفتاء تجيب .. هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟



الإفتاء الإفتاء





هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل على عذابه ؟، لاشك أنه من أكثر الأحلام التي يبحث الكثيرون عن تفسيرها، حيث يتشاءمون برؤيتها وتثير مخاوفهم على مصير أحبائهم من الأموات، فزيارة الموتى للأحياء كثيرة حتى أنه يمكن القول أن كلنا شهدناها ، وقليلون أولئك الذين لا يكترثون بإشارات هذه الزيارة، من هنا تنبع أهمية معرفة هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل على عذابه؟ ، ولو من باب الاطمئنان.



هل رؤية الميت في المنام

هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل على عذابه؟، أجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي تفسير رؤية الميت في المنام بحالة سئية، على أنه يتعذب، منوهًا بأنه قد يكون ذلك بسبب تقصير من الأحياء في حق الله سبحانه وتعالى.

قد يعجبك أيضا...

وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: « هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة تعني أنه يتعذب؟»، أن الكثيرين يتشاءمون ويشعرون بالقلق الشديد عند رؤية متوفي في حالة سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لذا لا ينبغي تفسير رؤية حالة الميت السيئة في المنام بأنه يتعذب، مشيرًا إلى أنه قد يكون بسبب ما يفعله الأحياء من تقصير في حق الله جل وعلا .هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل على عذابه؟، أضاف أنه قد لا يكون الميت يُعذب، وإنما يكون سبب رؤيته في المنام بحالة سيئة لأنه حزينًا، لافتًا إلى أن أعمالنا تُعرض على موتانا، حتى أنهم -في الأثر- يطلبون العفو والمغفرة من الله عز وجل للأحياء.ونبه إلى أنه لا يوجد علم في العلوم الشرعية اسمه تفسير الأحلام، كل الذين يفسرون الأحلام يكون عن طريق الاجتهاد والتخمين، مؤكدًا أن الأنبياء فقط هم من كانوا قادرين على تفسير الأحلام ، وكان آخرهم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-.رؤية الميت في المنامرؤية الميت في المنام بحالة جيدة ففيها ورد أن رؤية المتوفي في المنام في حالة جيدة ومبتسم شيء يستبشر ويفرح بها فيه دلالة على أن حاله في الآخرة جيد وحسن.تفسير حلم الميتتفسير حلم الميت ، فقد أشار الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أنه لابد من مراعاة الفرق بين أنواع المنام الثلاثة، وهي الرؤيا والحلم والكابوس، نسميه الفرق الشرعي، منوهًا بأن المنام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، سماها لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وجعل كل اسم يختص بحالة معينة، فالحلم هو المنام الذي رأيت فيه شيئًا واضحًا ومركبًا وكأنه قصة، لكنه سيئ.تفسير حلم الميت ، وفيه استند بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «الْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ»، منوهًا بأن به يُعكر الشيطان على الإنسان صفو نفسه الهادئة، فيُلقي له وهو نائم مثل هذه الصور الذي تُسبب له الاضطراب، أما المنام الذي فيه بُشرى وسعادة ونور وراحة، يُسمى رؤيا، وهناك نوع آخر وهو ما كان ناتجًا من الأمور البيولوجية عند الإنسان، منوهًا بأن بيولوجي يعني الحياة، بمعنى النوم بعد أكل سمين، أو مجهد، وهذا يُسبب الكابوس، والكابوس هو ما يراه الشخص في المنام نتيجة تصرفات جسدية من إرهاق أو هم أو حديث نفس، ويمكن القول أن الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان، والكابوس من النفس.وعن تفسير حلم الميت ، لفت إلى أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام: إما أن يكون من الملائكة، وهي الرؤيا الصالحة، وإما أن يكون من الشيطان، وهو ما يراه العبد من الأحلام المزعجة والكوابيس وأنواع التخويفات، وإما أن يكون حديث النفس، مما يهتم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، وتفسير الرؤى أمر اختص به الأنبياء وورثتهم من العلماء، مشيرًا إلى أن الإمام مالك بن أنس كان يغضب من الذين يفسرون الأحلام للناس ويقول لهم: «اتتلاعبون بتراث النبوة».