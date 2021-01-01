تأتي أجهزة Pixel Notepad وPixel Tablet دون مستشعر البصمة المدمج في الشاشة

أوضح تقرير نشر عبر “9to5Google” مؤخراً أن أجهزة Pixel Notepad وPixel Tablet تأتي دون مستشعر البصمة المدمج في الشاشة.
رصد موقع “9to5Google”رمز في منصة Android يهدف إلى إختبار واجهة الأجهزة التي تتضمن مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، ولقد أوضح الرمز أن الأجهزة التي يتم إختبارها تشمل أجهزة جوجل بتصميم قابل لطي أو فتح الشاشة على أن يأتي مستشعر البصمة في الجانب الأيمن أو الأيسر.
وتشير التسريبات إلى أن الجهاز المشار إليه هو ” Pixel Notepad” الذي يتميز بتصميم قابل للطي، على أن يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي والذي قد يدعم مهام أخرى.
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