تأتي أجهزة Pixel Notepad وPixel Tablet دون مستشعر البصمة المدمج في الشاشة



Pixel Notepad وPixel Tablet Pixel Notepad وPixel Tablet

أوضح تقرير نشر عبر “9to5Google” مؤخراً أن أجهزة Pixel Notepad وPixel Tablet تأتي دون مستشعر البصمة المدمج في الشاشة.



رصد موقع “9to5Google”رمز في منصة Android يهدف إلى إختبار واجهة الأجهزة التي تتضمن مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، ولقد أوضح الرمز أن الأجهزة التي يتم إختبارها تشمل أجهزة جوجل بتصميم قابل لطي أو فتح الشاشة على أن يأتي مستشعر البصمة في الجانب الأيمن أو الأيسر.



وتشير التسريبات إلى أن الجهاز المشار إليه هو ” Pixel Notepad” الذي يتميز بتصميم قابل للطي، على أن يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي والذي قد يدعم مهام أخرى.

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ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن شاشة Pixel Notepad المطورة من سامسونج تأتي بدقة 1840 في 2208 بيكسل.أيضاً يأتي جهاز Pixel القابل للطي بحجم شاشة داخلية 7.6 إنش، وهو نفس الحجم المميز لشاشة هاتف Galaxy Z Fold 4.من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن الشاشة الخارجية في جهاز Pixel Notepad تأتي بدقة عرض 1080 في 2100 بيكسل.كما تختبر جوجل إصدار أخر وهو جهاز Tablet اللوحي، الذي ينطلق مع Pixel Notepad العام المقبل، والذي يأتي أيضاً بمستشعر للبصمة في إطار الشاشة، ومن المتوقع أن يأتي مستشعر البصمة في الإطار العلوي أو السفلي للجهاز اللوحي، على أن تتميز التقنية بآداء دقيق وسريع.