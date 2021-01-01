صور لحافظات Galaxy S23 تكشف عن تفاصيل جديدة



Galaxy S23 Galaxy S23

تعود سلسلة هواتف Galaxy S23 للأضواء من جديد مع أحدث الصور المسربة لحافظات هواتف Galaxy S23، وGalaxy S23 Pro، وأيضاً Galaxy S23 Ultra.



جاءت أحدث التسريبات اليوم عبر ” Ice universe” لتقدم مزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتف Galaxy S23 من خلال أحدث التسريبات المصورة لحافظات الإصدارات الجديدة.



ويؤكد مصدر التسريبات على أن الحافظة التي تظهر بعنوان “S23 Pro” تعود لهاتف S23 Plus، كما تكشف الصور عن تصميم الكاميرة في السلسلة القادمة كاملة، والتي تظهر بتصميم متناسق مع الفتحات المخصصة للكاميرة في الحافظات، لذا لن يأتي الجزء البارز للكاميرة بتصميم بارز بشكل غير مقبول.

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كما تظهر حافظة Galaxy S23 Ultra بعدد 5 فتحات لمستشعرات الكاميرة الخلفية، أيضاً لا تأتي الكاميرة بتصميم بارز جداً رغم دعم هذا الإصدار لمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، إلا أن التصميم النهائي لهذا الإصدار لم يؤكد حتى الآن.ولقد أشارت العديد من التوقعات إلى أن هاتف Galaxy S23 Ultra يأتي بتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق Galaxy S22 Ultra، حيث يظهر الهاتف بتصميم دائري لزوايا إطار الهاتف، إلا أن الحافظة تأتي بتصميم مستقيم.