صور لحافظات Galaxy S23 تكشف عن تفاصيل جديدة

تعود سلسلة هواتف Galaxy S23 للأضواء من جديد مع أحدث الصور المسربة لحافظات هواتف Galaxy S23، وGalaxy S23 Pro، وأيضاً Galaxy S23 Ultra.
جاءت أحدث التسريبات اليوم عبر ” Ice universe” لتقدم مزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتف Galaxy S23 من خلال أحدث التسريبات المصورة لحافظات الإصدارات الجديدة.
ويؤكد مصدر التسريبات على أن الحافظة التي تظهر بعنوان “S23 Pro” تعود لهاتف S23 Plus، كما تكشف الصور عن تصميم الكاميرة في السلسلة القادمة كاملة، والتي تظهر بتصميم متناسق مع الفتحات المخصصة للكاميرة في الحافظات، لذا لن يأتي الجزء البارز للكاميرة بتصميم بارز بشكل غير مقبول.
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