تسريبات عن سلسلة جوالات Oppo Reno 9



Oppo Reno 9 Oppo Reno 9

ظهرت تسريبات جديدة مؤخرًا عن سلسلة جوالات Oppo Reno 9 المرتقبة. وقد أظهرت هذه التسريبات معظم تفاصيل وتصميم السلسلة الجديدة التي من المتوقع الإعلان عنها في شهر نوفمبر المقبل.



– مواصفات سلسلة جوالات Oppo Reno 9



ظهرت لقطات مسربة جديدة لنموذج اختبار أوَّلي لأحد إصدارات Oppo Reno 9، والتي كشفت عن التصميم الذي ستأتي به جوالات Oppo القادمة.

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من المقرر أن تأتي سلسلة جوالات Oppo Reno 9 بنفس تصميم جزيرة الكاميرا التقليدي، الذي قدمته سلسلة Oppo السابقة Reno 8، كما ستحتفظ الكاميرات نفسها بنفس المحاذاة.وستحتوي السلسلة المرتقبة على ثقب في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، والذي جاء كميزة جديدة في متغيرات Reno 8 Pro.وتشير التقارير الجديدة إلى أن جوال Oppo الرائد Oppo Reno 9 Pro + سيعمل بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8000.وبالإضافة إلى ذلك من المفترض أن يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر سوني Sony IMX766.ومن المتوقع ظهور جوالي Oppo Reno 9 Pro وOppo Reno 9 Pro + لأول مرة في الصين الشهر المقبل.ولكن من المحتمل إطلاق الإصدار الأساسي Reno 9 بعد فترة من إلإعلان عن الإصدارين المميزين بالسلسلة.وتقول الشائعات إن جوال OPPO Reno 9 سيعمل بواسطة وحدة معالجة مركزية من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 778G.بينما قد تعمل طرازات Pro بمعالج ميدياتك الأحدث Dimensity 8000.ووفقًا لتسريبات سابقة فإن السلسلة المرتقبة ستعمل ببطارية تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة.علاوة على ذلك ستدعم معيار شحن موحد بقدرة 40 وات، وفقًا لمعيار الشحن الجديد UFCS وهو معيار شحن موحد ستدعمه الهواتف الذكية الحديثة.كما ستنطلق سلسلة جوالات OPPO Reno 9 مع إصدار جديد مميز باللون الأحمر، وهو يأتي للمرة الأولى ضمن فئة جوالات OPPO Reno.– نبذة عن شركة Oppoيذكر أن Oppo هي شركة صينية للإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات المتنقلة يقع مقرها في دونغ غوان بمقاطعة غوانغدونغ في الصين. وتشتهر الشركة الصينية بهواتفها الذكية ومشغلات “بلو راي” وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.وتعد Oppo من الشركات الرائدة في سوق الهواتف الذكية، ومن أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية في الصين عام 2019، وقد احتلت المرتبة الخامسة على مستوى العالم. وهي شركة تابعة لشركة “بي بي كي إلكترونيكس” إلى جانب فيفو وريلمي وون بلس.