تعرف على أبرز 6 روبوتات تم تقديمها في معرض جيتكس جلوبال 2022



روبوت روبوت

تم افتتاح معرض جيتكس جلوبال 2022 يوم الاثنين 10 أكتوبر بكل ما هو جديد وعصري من الناحية التكنولوجية. ومن الابتكارات الأكثر إثارة هي الروبوتات في معرض جيتكس جلوبال 2022.



هناك عدد لا بأس به من الروبوتات التي تم عرضها خلال الحدث في مركز دبي التجاري العالمي. وتتنوع بين الروبوتات الشبيهة بالبشر إلى الروبوتات التفاعلية بالحجم الطبيعي، وخلال السطور التالية سنتعرف على أبرز هذه الروبوتات.



علاوة على ذلك تميز المعرض بأنه مليء بالسيارات الطائرة والمركبات ذاتية القيادة والابتكارات الجديدة.

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– أبرز 6 روبوتات في معرض جيتكس جلوبال 2022:1- ALICIAهذا الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي كان حديث المدينة منذ افتتاح معرض جيتكس جلوبال 2022.ويتميز روبوت ALICIA بالثرثرة والتفاعلية، فهو يجتذب الجماهير لأنه يجيب عن الأسئلة ويدلي بتعليقات.2- Ottobotهذا الروبوت المستقل قادر على توصيل الطعام والبقالة وغيرها من الضروريات إليك.كما تم استخدام الروبوت Ottobot بتصميمه الفريد في العديد من المطارات ومراكز التسوق حول العالم.3- swissmileيعمل swissmile بـ 16 محركًا وكاميرا، وهو روبوت متعدد الاستخدامات يمكنه التحكم في شكل ساقيه وتغييره باستخدام محرك.ويمكن استخدام روبوت swissmile لعمليات التسليم والمراقبة وغيرها الكثير.4- THE HUMANOIDيرتدي هذا الروبوت الشبيه بالبشر زي عامل بناء، ويمكنه التفاعل مع الناس.هذا الروبوت عيونه ووجهه تجعله يبدو أكثر إنسانية من الروبوتات الأخرى، ويمكن استخدامه لأغراض مختلفة، بما في ذلك توفير التوجيهات في المطارات ومراكز التسوق.5- MINI ROBOTتم تطوير هذا الروبوت بواسطة معهد الابتكار التكنولوجي، ويمكن التحكم فيه عن طريق جهاز تحكم عن بعد، ويمكنه متابعة الأشخاص لاكتشاف حوادث مكان العمل.إنه مصمم للاستخدام في المصانع والمستودعات، ولأغراض التخزين، وفي الأماكن التي يحتاج فيها الموظفون المصابون إلى الكشف عنهم.6- Caesarأخيرًا هناك روبوت Caesar وهو آخر روبوت ضمن قائمة الروبوتات في معرض جيتكس جلوبال 2022.هذا الروبوت تم تصميمه ليحل محل موظف الاستقبال، وهو مزود بكاميرا يمكنها مساعدة الموجودين في مركز التحكم.وعند التحدث إليه من خلال ميكروفون يمكنه إعطاء عدد محدود من الردود.