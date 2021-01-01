يحصل متصفح Chrome على لقب “الأكثر خطورة” لعام 2022



متصفح Chrome متصفح Chrome

هناك العديد من متصفحات الويب لتصفح الإنترنت، بما في ذلك Chrome وFirefox وMicrosoft Edge وSafari وOpera والمزيد، ولكن لا تتمتع جميع المتصفحات بنفس مستوى الأمان.



وقد أبرز تقرير جديد صادر عن Atlas VPN أن متصفح Chrome من شركة جوجل هو متصفح الويب الأكثر ضعفًا من بين الكثير، يليه Firefox وMicrosoft Edge وSafari.



– Chrome المتصفح الأكثر خطورة لعام 2022

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وتستند الأرقام الواردة في هذا التقرير إلى بيانات من قاعدة بيانات الثغرات الأمنية (VulDB)؛ حيث جمعت قاعدة البيانات هذه البيانات من 1 يناير الماضي إلى 5 أكتوبر الحالي.واكتشفت (VulDB) أنه في هذه الفترة من 10 أشهر واجه متصفح Chrome بالفعل 303 ثغرة أمنية.وفي الوقت نفسه واجه المتصفح إجماليًا تراكميًا بلغ 3159 نقطة ضعف في حياته.ويشير التقرير إلى أن Chrome هو المتصفح الوحيد الذي تعرض بالفعل لثغرات أمنية تم اكتشافها مؤخرًا لهذا الشهر أيضًا.وقد تم تصنيف عيوب الأمان الجديدة هذه بأنها: CVE-2022-3318 وCVE-2022-3314 وCVE-2022-3311 وCVE-2022-3309 وCVE-2022-3307.ويضيف التقرير أيضًا أن كل واحدة من هذه الثغرات الأمنية يمكن أن تتلف ذاكرة الجهاز.ومع ذلك يمكن تصحيح هذه المشاكل عن طريق ترقية متصفح Chrome إلى الإصدار 106.0.5249.61.– ترتيب خطورة المتصفحات الأخرىيعد Mozilla Firefox ثاني أكثر المستعرضات ضعفًا مع 117 نقطة ضعف، يليه Microsoft Edge مع 103 ثغرات أمنية في عام 2022.وقد واجه Microsoft Edge عددًا إجماليًا بلغ 806 ثغرات أمنية منذ إصدارها وشهدت زيادة بنسبة 62% في عدد الثغرات الأمنية اعتبارًا من عام 2021.بينما تجاوز Safari من شركة ابل مؤخرًا علامة المليار مستخدم ليصبح ثاني أشهر متصفح في العالم.وقد واجه هذا المتصفح أقل عدد من الثغرات (26 ثغرة موثقة) في عام 2022.ورغم ذلك من المهم ملاحظة أن متصفح Safari واجه عددًا إجماليًا من 1139 نقطة ضعف في حياته.أخيرًا لم يتم توثيق أي ثغرات أمنية لمتصفح Opera هذا العام والذي واجه بالفعل 344 عيبًا أمنيًا طوال حياته.ويشير التقرير أيضًا إلى أن ثغرات Chromium قد تؤثر في متصفحات Google Chrome وMicrosoft Edge وOpera؛ لأنها مبنية على نفس محرك Chromium.