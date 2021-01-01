Project Starline.. تطرح جوجل تقنية جديدة للتواصل عبر الهولوجرام



Project Starline.. جوجل تطرح تقنية جديدة للتواصل عبر الهولوجرام Project Starline.. جوجل تطرح تقنية جديدة للتواصل عبر الهولوجرام

أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن تقنية جديدة للتواصل عبر الهولوجرام. وهي تحمل اسم Project Starline، الذي تم الإعلان عنه العام الماضي.



هذه التقنية عبارة عن تطبيق من جوجل الجديد للتواصل عبر الهولوجرام، مخصص لإجراء مكالمات الفيديو وبثها في صور ثلاثية الأبعاد.



وهو يُمكّن المستخدمين من التحدث والإيماء والتواصل البصري مع شخص آخر، بالحجم الطبيعي في صور ثلاثية الأبعاد، باستخدام تفنية:

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التعلم الآلي.أنظمة عرض مجال الضوء.تعقيبًا على هذا الأمر قالت جوجل: “لقد بدأنا في توسيع اختبارات مشروع Project Starline للتواصل عبر الهولوجرام، في العالم الحقيقي من خلال برنامج الوصول المبكر الذي بدأ في الوصول إلى عدد من شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى، من بينها T-Mobile وWeWork وSalesforce”.علاوة على ذلك أشارت جوجل، في بيانها، إلى أنها ستبدأ في تثبيت نماذج Project Starline، الأولية في مكاتب الشركاء لاختبارها في وقت لاحق من هذا العام.وبالإضافة إلى ذلك دعت الشركة الأمريكية أكثر من 100 شريك مؤسسي في مجالات، مثل: الإعلام والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة، لعرض التكنولوجيا في مكاتبها وتقديم ملاحظاتهم حول التجربة.– اختبار جوجل للتقنية الجديدةخضع مشروع Project Starline للاختبار في مكاتب جوجل بالولايات المتحدة لمدة عام كامل.وقد تمكن موظفو الشركة من اختبار تقنية العرض ثلاثية الأبعاد واستخدامها لإجراء الاجتماعات وجلسات تدريب الموظفين.الأهم من ذلك أنه تم وصف هذا الاختبار بأنه يقدم تجربة واقعية يشعر المستخدم خلالها بأن الطرف الآخر يتواجد معهم في المكان نفسه وليس نسخة افتراضية فقط.كما أظهر مقطع الفيديو الذي شاركته جوجل أثناء تجربة مشروع Project Starline أن التكنولوجيا الجديدة:تُجري التقاطًا دقيقًا لكل أبعاد وملامح الشخص الجالس أمام منصة التصوير ثلاثي الأبعاد.ثم ضغطها وتقليل حجمها ولكن مع الحفاظ على دقتها؛ من أجل تسهيل نقلها بشكل فوري عبر الإنترنت.ثم بثها في مجسم ثلاثي الأبعاد لدى الطرف الآخر.أخيرًا مع إطلاق برنامج الوصول المبكر الجديد لمشروع Project Starline سيتمكن هؤلاء الشركاء من:اختبار أكشاك الاتصال في مكاتبهم الخاصة.تجربة إجراء محادثة مرئية بين شخصين أو أكثر متواجدين في أماكن مختلفة، يجلس كل طرف بالدردشة أمام منصة تقنية للتصوير ثلاثي الأبعاد.