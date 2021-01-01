تضطر إنتل لتقليل عدد موظفيها

تضطر عملاقة صناعة الإلكترونيات إنتل Intel ، لتسريح الكثير من موظفيها بسبب تراجع وارداتها من بيع تقنيات الحواسب.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "انخفاض مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في جميع أنحاء العالم، وازدياد اعتماد شركة آبل على المعالجات التي تطورها في حواسبها، أدّى إلى حدوث مشكلات كبيرة لشركة Intel".
وأشارت صحيفة بلومبرج نقلا عن بعض المصادر إلى "أن Intel قد تضطر لتقليل عدد موظفيها لتلافي الأزمة الناجمة عن تراجع المبيعات، وأن أحد أهم أسباب هذا القرار هو انخفاض إيراداتها السنوية في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 15%".
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