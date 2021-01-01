الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية 2023 يوم 28 يناير..

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الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية

تُنظم النسخة الخامسة عشر من الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية في الفترة من 30 يناير إلى 5 فبراير 2023، ويُعد الملتقى أكبر حدث عالمي في مجال تطوير الألعاب الرقمية، وسيتم الإعلان عن الشعار العالمي للملتقى في يوم 28 أو 29 يناير بناءً على المنطقة الزمنية.

ويهدف الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية إلى تمكين الأفراد في جميع أنحاء العالم من التعلم والتجربة والتطوير معًا من خلال وسائط الألعاب المختلفة.

ويُقام الملتقى سنويًا حيث يجمع الآلاف من مطوري الألعاب من أكثر من 100 بلد لتطوير العديد من ألعاب الفيديو، وذلك في غضون 48 ساعة.

ويسبق الملتقى هذا العام أسبوع تحضيري، يُنظم للمرة الأولى، وذلك في الفترة من 23 إلى 27 يناير، ويمكن متابعته على عددً من المنصات الرقمية، ومن المتوقع أن يُفتح باب التسجيل في بداية شهر أكتوبر.

جدير بالذكر أنه سيكون للمتقدمين ومنظمي الموقع المرونة لتشغيل الموقع على مدار 48 ساعة خلال أسبوع الملتقى.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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