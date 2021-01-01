بسبب سماعات الرأس «HoloLense» إصابة الجنود الأمريكيين بإعاقات جسدية

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يبحث الكونجرس الأمريكي، قرارًا عما إذا كان سيعطي 424.2 مليون دولار لشراء المزيد من سماعات الرأس HoloLense العسكرية من Microsoft، بعد أن واجه أكثر من 80 بالمائة من الجنود الذين اختبروا الجهاز، إعاقات جسدية تؤثر على المهمة في أقل من ثلاث ساعات من الاستخدام، مما دفع البعض للاعتقاد بأن التكنولوجيا يمكن تتسبب في قتل الجنود في ساحات القتال.



وقد كان يقوم الجيش الأمريكي باختبار جهاز الواقع المعزز منذ عام 2018، والذي يدعي تحسين التدريب والمهام في ساحة المعركة من خلال عرض المعلومات الرقمية على الشاشة مع السماح للمستخدمين بالتفاعل مع العالم المادي.



ومع ذلك، فقد تبين إن سماعات الرأس HoloLense العسكرية من Microsoft HoloLens تسبب الصداع وإجهاد العين والغثيان، وقبول التكنولوجيا "لا يزال منخفضًا'' - وهو اكتشاف يمكن أن يوقف المشروع بأكمله.

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وإجمالاً ، من المقرر أن يصل العقد إلى 21.88 مليار دولار على مدى العقد المقبل ، مع اتفاقية أساسية مدتها خمس سنوات يمكن تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى.وقد تم العثور على المشكلات في الاختبار من مايو ويونيو، والتي تمت مشاركتها في تقرير مدته 79 شهرًا حصلت عليه بلومبرج.وقال نيكولاس جورتين، مدير عمليات الاختبار والتقييم ، في ملخص إن النظام يواجه العديد من الإخفاقات في الوظائف الأساسية - على الرغم من أن Microsoft قد أنتجت نسخة مطورة.ويتوقع جورتين، أن التكنولوجيا تعمل لصالح الجيش إذا تم إجراء تحسينات، وتم تصميم الجهاز ليكون أكثر راحة، وهو أمر مزعج بين الجنود الذين يختبرونه، بحسب وصفه.