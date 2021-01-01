هل ستُباع نظارة ميتا «Quest Pro» بـ 1500 دولار .. ؟



سماعة الواقع الافتراضي Meta Quest Pro سماعة الواقع الافتراضي Meta Quest Pro

مؤخرًا أعلنت شركة "ميتا" Meta، الأم لفيسبوك Facebook، خلال مؤتمر Meta Connect 2022، عن سماعة رأس الواقع الافتراضي المتقدمة والجديدة كلياً Meta Quest Pro، والتي تعد السماعة الأولى من ضمن مجموعة ميتا الجديدة من الأجهزة المتطورة، ويتوقع أن يبلغ سعرها 1500 دولار أمريكي.



وتساءل تقرير نشره موقع " republicworld"، عما إذا كانت سماعة Quest Pro الجديدة ستلقى قبولا وتحقق مبيعات كما تتوقع ميتا، والتي من المنتظر أن يستخدمها الأشخاص قريبًا في العمل واللعب في مكان وعالم لا يزال بعيد المنال يسمى علام ميتافيرس "metaverse".



ووفقا ل، ميتا تستخدم السماعة أحدث التقنيات التي تساهم في تطوير طريقة عملنا، بالإضافة إلى ميزات وتجارب تشمل بصريات Pancake المبتكرة، وتوفر هذه الميزة صوراً أكثر وضوحاً لقراءة النصوص في الواقع الافتراضي (مثل المستندات ورسائل البريد الإلكتروني)، حيث توفر تبايناً أكبر بنسبة 75% منMeta Quest 2 تتيح هذه الميزة المبتكرة أيضاً تقليص حجم المكدس البصري لسماعة الرأس بنسبة 40% مقارنةً بسماعة Meta Quest 2، مما يعني أنك ستلاحظ حجماً أقل في الجزء الأمامي من سماعة الرأس عند ارتدائها حتى تتمكن من التركيز على إنجاز المهام.

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كما توفر السماعة واقعا مختلطا بالألوان الكاملة، وتتيح لك هذه الميزة رؤية البيئة المادية من حولك، وسيكون بإمكانك تنفيذ مهاماً متعددة في مساحة العمل الافتراضية الخاصة بك، مع ثلاث شاشات افتراضية ضخمة موضوعة في المكان الذي تفضله، بالإضافة إلى ظهور الشاشات أعلى مكتبك الفعلي إلى جانب كل أشيائك الأخرى في مساحة العمل الفعلية.كما تتيح السماعة تتبع العين وتعبيرات الوجه الطبيعية، حيث يمكن لهذه المزايا أن تجعل الصورة الرمزية تعبر عن شخصيتك بشكل طبيعي في الواقع الافتراضي، وتتيح هذه المزايا، إلى جانب تتبع حركة اليد، للصور الرمزية بإظهار إشارات غير لفظية، مما يسمح بزيادة مستويات التواصل والإحساس بالوجود.كما تأتي النظارة بتصميم أنيق ومفتوح، يسمح لك تصميم السماعة استخدام الرؤية المحيطية لتسهيل تدوين الملاحظات وزيادة الوعي بمحيطك، بالإضافة إلى ذلك، تتميز بتقديم تجربة غامرة بمستويات مرنة مع مصدات مغناطيسية للضوء الخافت مدمجة في السماعة نفسها لخلق تجربة غامرة أكثر يمكن الاستفادة منها للعمل المركز، هذا بالإضافة إلى وحدات تحكم جديدة كلياً، حيث تأتي هذه الوحدات مع قلم إضافي للكتابة والرسم بشكل طبيعي، وهو مفيد بشكل خاص للكتابة على السبورة البيضاء في غرف الاجتماعات في المكاتب.ووصف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج علام ميتافيرس metaverse بأنه بيئة افتراضية غامرة ، مكان يمكن للناس "الدخول إليه" بدلاً من مجرد التحديق فيه على الشاشة، وتستثمر الشركة المليارات في خططها لعالم ميتافيرس metaverse والذي من المحتمل أن يستغرق سنوات لتؤتي ثمارها.وتحظى سماعات رأس الواقع الافتراضي بشعبية لدى بعض اللاعبين، لكن ميتا Meta تعلم أن هذا لن يكون كافياً لجعل التيار الرئيسي للعبة metaverse على هذا النحو، فإنه يضع المكتب - والمكتب المنزلي نصب عينيه أيضا.وقال رولف إلينبرجر، مؤسس ومدير شركة VRdirect، التي تبني بيئات الواقع الافتراضي للشركات: "تضع Meta سماعة رأس Meta Quest Pro الجديدة كبديل لاستخدام الكمبيوتر المحمول". لكنه أضاف أنه بالنسبة للشركات، فإن العمل في العوالم الافتراضية للميتافرس ما زال ممتدًا إلى حد بعيد.