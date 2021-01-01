تستعد آبل لإطلاق أجهزة «آيباد برو» للعام 2022

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تخطط شركة آبل، للإعلان قريباً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro للعام 2022 التي تأتي بحجم 12.9 إنش و11 إنش.



أشارت أحدث التقارير إلى أن آبل تستعد قريباً لإطلاق أجهزة iPad Pro للعام 2022، ولقد رصدت الأجهزة برمز J617 للإصدار المميز بحجم 11 إنش ورمز J620 للإصدار المميز بحجم 12.9 إنش.



وتؤكد التقارير أيضاً على أن آبل لن تعقد مؤتمرَا جديدًا على غرار مؤتمر iPhone 14 للكشف عن أجهزة الآيباد الجديدة.

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ووفقا لموقع بلومبرج، أجهزة للعام 2022 تأتي برقاقة معالج M2 التي تتميز بعملية تصنيع TSMC المحسنة N5P بدقة 5 نانومتر، والتي تتضمن 20 مليار ترانزستور، لآداء أقوى وإستهلاك أقل للطاقة.وتأتي رقاقة M2 بعدد أكبر بنسبة 25% من الترانزستور مقارنة برقاقة M1، لذا تأتي بتحسينات في آداء المعالجة بنسبة 18% وفي كرت الشاشة بنسبة 35%.أيضاً من المقرر أن تستهدف ابل التركيز على ترقية التكوينات الداخلية في الإصدارات القادمة من أجهزة iPad Pro، لذا لن يتضمن التصميم الخارجي الكثير من التغييرات، أيضاً سيكون معالج M2 الترقية الرئيسية في هذا الإصدار.أيضاً تستعد ابل لإطلاق الجيل العاشر من أجهزة الآيباد منخفضة التكلفة قريباً، كما يضم منفذ USB-C، ومن المتوقع أن يتميز الجهاز بحواف أنحف.كما يضم هذا الإصدار رقاقة معالج A14 Bionic التي تدعم سلسلة هواتف iPhone 12، وهي ترقية عن رقاقة A13 Bionic التي قدمت في الإصدار السابق iPad 9.