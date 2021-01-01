نموذج «ميتافيرس» لم يلبي تطلعات المستخدمين

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كشف تقرير حديث، نشرته " cnbc"، عن فشل النموذج الرئيسي لـ «عالم الأفق» أو Horizon Worlds في تلبية تطلعات المستخدمين، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، التي راجعت وثائق الشركة الداخلية.



وتهدف شركة ميتا META إلى الوصول إلى 500000 مستخدم نشط شهريًا في تطبيق HORIZON WORLDS بحلول نهاية العام، لكن الرقم الحالي أقل من 200000، وفقًا للتقرير، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الوثائق أن معظم المستخدمين لم يعودوا إلى Horizon بعد الشهر الأول على المنصة، وانخفض عدد المستخدمين بشكل مطرد منذ الربيع الماضي، حسبما ذكرت المجلة، بينما 9? فقط من تلك العوالم، يزورها ما لا يقل عن 50 شخصًا، ومعظمهم لا يزورهم مطلقًا، وفقًا للتقرير أيضا.



ويأتي التقرير مع انخفاض أسهم شركة ميتا، وانخفاض أعداد المستخدمين، وخفض المعلنين للإنفاق، كما انخفضت أسهم ميتا Meta بنسبة 62 ? حتى الآن هذا العام.

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هذا وقد تم تغيير العلامة التجارية لشركة ميتا Meta من فيسبوك Facebook العام الماضي، لتعكس طموحات الشركة خارج وسائل التواصل الاجتماعي.وكان الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، مهتمًا بشكل خاص ببناء عالم ميتافيرس METAVERSE، وهو عالم افتراضي يتيح للمستخدمين العمل، واللعب معًا.ونتيجة لذلك، أنشأت شركة ميتا، تطبيق ومنصة Meta Horizon Worlds، وهي شبكة من المساحات الافتراضية، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع بعضهم البعض كأفاتار، كما يمكن للأفراد الوصول إلى Horizon من خلال سماعات الواقع الافتراضي Meta’s Quest.وفي محاولة لإثارة بعض الإثارة حول ميتافيرس metaverse، كشف زوكربيرج النقاب عن أحدث سماعة رأس للواقع الافتراضي لشركته، أطلق عليها اسم Meta Quest Pro، في مؤتمر Meta’s Connect الثلاثاء، والتي تبلغ تكلفتها 1500 دولار وتحتوي على تقنيات جديدة، مثل شريحة كمبيوتر محمول متطورة من معالج سناب دراجون Snapdragon.وقال متحدث باسم ميتا Meta لصحيفة وول ستريت جورنال، إن الشركة تواصل إجراء تحسينات على ميتافيرس metaverse، والذي كان من المفترض دائمًا أن يكون مشروعًا متعدد السنوات، فيما لم يرد ممثلو شركة ميتا Meta على الفور على طلب تعليق من صحيفة CNBC.وقالت ميتا Meta إنها ستطلق نسخة الويب من تطبيق Horizon للأجهزة المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر هذا العام، لكن المتحدث لم يكن لديه أي تواريخ إطلاق للإفصاح عنها.