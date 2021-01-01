تكشف رينو عن سيارتها Duo الكهربائية بمعرض باريس الدولي

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Duo الكهربائية

تستعد شركة رينو لإزاحة الستار عن سيارتها Duo الكهربائية، وذلك خلال المشاركة ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات، والذي تنطلق فاعلياته من الغد الموافق 17 حتى 23 أكتوبر الجاري.

ومن المتوقع إطلاق رينو Duo الكهربائية رسمياً في الأسواق بنهاية العام المقبل 2023، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

مواصفات رينو Duo الكهربائية
وتستوعب رينو ديو الكهربائية شخصين يجلس أحدهما خلف الآخر، وتأتي في نسختين بسرعة قصوى 45 و80 كم/س مع مدى سير يصل إلى 140 كلم، وتأتي أبعاد السيارة بطول 2.43 متر وعرض 1.3 متر، ولتسهيل عملية الدخول تم تجهيزها بأبواب تفتح لأعلى.

وتوفر المقصورة الداخلية العديد من الوظائف والمميزات العصرية مثل نظام الملتيميديا المعتمد على الهواتف الذكية ومنفذ USB للشحن، فضلا عن التحديثات عبر تقنية اتصال البيانات، بالإضافة إلى توفير مساحة للتخزين تبلغ 700 لتر.

المصدر: Egypt automotive

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