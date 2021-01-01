مازيراتي تحتفل بذكرى سائقة السباقات الإيطالية دي فيليبس..على طريقتها الخاصة..



مازيراتي مازيراتي

أعلنت صانعة السيارات الإيطالية مازيراتي عن إطلاقها إصدار خاص أطلقت عليه اسم FTributo ، تكريماً لذكرى سائقة السباقات الإيطالية ماريا تيريزا دي فيليبس، حيث يتوفر التصميم الخاص في طرازين جيبلي ولي?انتي.



وماريا هي أول سيدة تتأهل لبطولات الجائزة الكبرى من سباقات فورمولا 1 ، وذلك على متن سيارة مازيراتي 250F، وشاركت دي فيليبس، في أكتوبر عام 1955 في النسخة الـ 39 من سباق تارجا فلوريو، على سيارة مازيراتي A6GCS إلى جانب لويجي بيلوتشي، لتحل في المركز التاسع في الترتيب الإجمالي للسباق؛ والمركز الرابع في ترتيب فئة السيارات بمحرك سعة لترين.



وكان هذا الإنجاز نقطة تحوّل كبيرة دفعت دي فيليبس لمواجهة تحديات متتالية، وخرق الأعراف السائدة لتصبح أول سيدة تشارك في سباق فورمولا 1 في عام 1958، على متن سيارة مازيراتي أيضاً.

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وأطلقت مازيراتي، بعد 67 عاماً من هذا الإنجاز، الإصدار الخاص FTributo احتفاء بإرث العلامة العريق والانتصارات المتميزة التي حققتها في حلبات السباق، حيث توفيت ماريا في الثامن من يناير لعام 2016.مواصفات مازيراتي FTributoوتأتي سيارة مازيراتي FTributo الرياضية في لونين؛ الأول البرتقالي المميز والمستوحى من جرأة سائقة السباقات، والثاني رمادي في إشارة إلى لون حلبة السباق، حيث إنجازات العلامة الرائدة في مجال رياضة السيارات، بينما يجمع التصميم بين المظهر الرياضي والتفاصيل الفخم؛ فتم تجهيز لي?انتي FTributo بعجلات أنتيو قياس 21 بوصة، وزوّدت جيبلي FTributo بعجلات قياس 21 بوصة من التيتانيوم بلون Grigio Opaco الجديد لتعزيز التناغم مع اللون البرتقالي، إضافة إلى اللون الأزرق الكوبالت الذي يزين تفاصيل حواف العجلات، والشارة الخاصة على الرفرف وشعار الرمح الثلاثي على الدعامات الخلفية.أما في الإصدار الخاص باللون الرمادي، تتميز العجلات بلون أسود لامع، في حين تبرز التفاصيل الأخرى، كالشارة الخاصة بالطراز وشعار الرمح الثلاثي بلون برتقالي متباين.وفي المقصورة الداخلية، تنسجم الدرزات باللونين الأزرق الكوبالت والبرتقالي مع ألوان التشطيبات الخارجية من جهة، ومع اللون الأسود أو البرتقالي لجلد بينو فيوري الطبيعي الفاخر من جهة أخرى.