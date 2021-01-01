تصميم لكزس RX Ruby Red Rims



RX Ruby Red Rims RX Ruby Red Rims

أصبحت لكزس RX Ruby Red Rims أحدث سيارة فريدة من الشركة اليابانية صممتها بالتعاون مع Harris Reed.



تستوحي حزمة Ruby Red Rims مستوحاة من شخصية Dorothy ذات الياقوت الأحمر في فيلم The Wizard of Oz، وتتميز بجنوط مضاءة ولامعة ذات تصميم ضخم للغاية، ويرمز التصميم بحسي هاريس ريد إلى “لاختيار طريقك الخاص والسعي في رحلة جديدة على طريق الطوب الأحمر” وأضاف “بصفتي مصممًا فقد كنت دائمًا مدفوعًا وملهماً من خلال اختيار المسار الأقل”.



مع أن سيارة لكزس RX هي سيارة رياضية متعددة الاستعمالات فإنها بأحذيتها الضخمة لن تبتعد كثيراً عن الاسفلت. وإلى جانب هذه الإضافة المميزة فإن الطلاء الخارجي يتدرج بين الأحمر في المقدمة والأسود في الخلف. وتخطط الشركة لعرضها في عدة مناسبات مرتبطة بالأزياء والموضة.