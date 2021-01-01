دار الإفتاء توضح .. عقوبة تأخير الصلاة عن وقتها



تأخير الصلاة تأخير الصلاة



يحرص كثير من المسلمين على الصلاة في وقتها، إلا أن البعض يؤخرها بقصد أو بغير قصد، دون إدراك عواقب تأخيرها، وتأخير الصلاة عن وقتها حرام ولا يجوز لأن الله- تعالى- يقول: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً»، والنبي- صلى الله عليه وسلم- حدد للصلاة أوقاتا معينة، فمن أخرها عن هذه الأوقات أو قدمها عليها؛ فقد تعدى حدود الله، «ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون».







عقوبة تأخير الصلاة عن وقتها

الصلاة أهم أركان الإسلام ويجب أداؤها في وقتها، منوهًا بأن من فاتته الصلاة المفروضة حتى خرجت عن وقتها، يجب عليه أداؤها متى تمكن من ذلك، ومن أخر صلاته تكاسلًا، يكون آثمًا، وكفارة هذا الإثم، المبادرة بقضاء الصلاة وكثرة الاستغفار.

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وأوضحت دار الإفتاء المصرية، فى فتوى لها أنه حالة فوت الصلاة بعذر كالنائم أو في مكان لم يستطع فيه الصلاة، لا يأثم صاحبها ولكن يجب عليه القضاء فقط.وقالت دار الإفتاء، أنه إذا أدي المسلم صلاته بعد خروج الوقت من غير عذر مشروع كان آثمًا للتأخير وصلاته صحيحة.حكم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذريندب عند فقهاء المالكية أداء جميع الصلوات في أول وقتها؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»، أخرجه الترمذي والطبراني.ودخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برأت ذمته، وهذا من المقرر شرعًا.حكم تأخر الصلاة بسبب ظروف العملإذا كان الإنسان يصلي الصلاة فى وقتها فلا مانع، حيث نزل سيدنا جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه مواقيت الصلاة فكان فى اليوم الاول يصلى معه فى أول الوقت وفى اليوم الثانى يصلى فى آخر وقت الصلاة حتى يعلمنا أنه بين الأذان ونهاية الوقت هو وقت صالح لأن نؤدي الصلاة فى هذا الوقت، حتى إذا كان يؤدي الصلاة فى آخر وقتها فلا مانع من ذلك.فإذا كان يؤدي الصلاة أداءً ولا يخرج عن وقتها فلا مانع وخصوصًا أنك فى حالة ضرورة، وعليك أن تحاول فى قدر الإمكان ان تصلى الصلاة فى أول وقتها وهذا للأفضلية، ولكن إذا ما كنت ليس لديك وقت فحاول حتى ان تصلى الصلاة فى أخر وقتها ولا تخرجها عن وقتها وهذا فى حالة الضرورة فقط.