بالفيديو : هينيسي فينوم F5.. واحدة من أسرع السيارات على سطح الأرض



هينيسي فينوم F5 هينيسي فينوم F5

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Auto Trader الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لسيارة هينيسي فينوم F5 الخارقة التي تبلغ قوة محركها 1817 حصان وعزمه 1617 نيوتن متر، ويستطيع هذا المحرك دفع السيارة بسرعة 484 كم/ساعة، وبذلك تندرج هذه السيارة ضمن قامئة أسرع السيارات الموجودة حاليا على سطح الأرض.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من هينيسي فينوم F5 الخارقة وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: