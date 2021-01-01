بالفيديو :تغطية خاصة من فرنسا لمعرض باريس 2022 للسيارات

آخر الأخبارأخبار السيارات › بالفيديو :تغطية خاصة من فرنسا لمعرض باريس 2022 للسيارات

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعتبر معرض باريس الدولي للسيارات أحد أهم الأحداث السنوية في عالم السيارات بأوروبا، ويجذب أنظار ألاف من الزوار والمتابعين لصناعة السيارات وتطورها من جميع أنحاء العالم، وستنطلق غدا الاثنين 17 أكتوبر 2022 نسخته رقم 121، وسيكون Eltawkeel.com متواجد لتغطية هذا الحدث الهام بشكل مباشر من داخل العاصمة الفرنسية باريس.

وستبدأ المؤتمرات الصحفية للشركات في صباح يوم غد الاثنين 17 أكتوبر، بينما سيكون المعرض متاح للجماهير بداية من يوم الثلاثاء 18 أكتوبر، وسيستمر في فتح أبوابه للجمهور حتى يوم الأحد 23 أكتوبر.

وسيشارك في هذا الحدث الهام العديد من شركات السيارات العالمية، ومنها BMW ورولز-رويس وبورشه ولامبورجيني ولكزس ومرسيدس-بنز وجاجوار، بالإضافة إلى أودي وبوجاتي وهوندا وسوزوكي وشيفروليه وبنتلي، وذلك إلى جانب عدد أخر من الشركات، والتي سيقدم بعضهم موديلات جديدة يتم طرحها للمرة الأولى.

ويمكنك متابعة تغطية ElTawkeel.com لهذا الحدث خلال الأيام القادمة لمعرفة أهم أحداث معرض باريس 2022 للسيارات.

شاهد برومو المعرض:

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالفيديو :تغطية خاصة من فرنسا لمعرض باريس 2022 للسيارات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80122

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager