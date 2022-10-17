سعر الذهب في مصر والسعودية والإمارات اليوم الإثنين

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شهد سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر، استقرارًا خلال تعاملات الساعات الأولى، على الانخفاض الذي سجله في بداية تعاملات أمس الأحد.



أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر



سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1275 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1116 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 957 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 نحو 744 جنيهًا.

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سعر الجنيه الذهب في مصربلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة، نحو 8928 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 في الدول العربية متأثرةً بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية وسجلت كالآتي:سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 194.10 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 177.92 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 169.84 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 145.57 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 113.22 درهم.سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 198.30 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 181.80 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 173.22 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 148.75 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 115.69 ريال.