أسعار العملات فى مصر اليوم الإثنين 17-10-2022



أسعار العملات أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 17-10-2022 في بداية التعامل البنكية مقابل الجنيه المصري تباين في أسعار الشراء والبيع في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، والدرهم الإماراتي، واليورو، والريال السعودي، الجنيه الإسترليني ، والدينار الكويتي »، وفقا للشاشات اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، للمواقع الرسمية التابعة لها.



أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.33 جنيه للشراء، و 19.70 جنيه للبيع



سعر اليورو اليوم: 19.08 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.93 جنيه للشراء، و 22.02 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.25 جنيه للشراء، و 63.51 جنيه للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى: 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةمصرف أبو ظبى الإسلامى: 19.10 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 19.05 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع.البنك العربي الإفريقي: 19.05 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.05 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةبنك مصر: 21.89 جنيه للشراء، و 22.37 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 21.89 جنيه للشراء، و 22.37 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجي: 21.94 جنيه للشراء، و 22.40 جنيه للبيع.بنك البركة: 21.65 جنيه للشراء، و 21.87 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةبنك الكويت الوطنى: 5.08 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.بنك قناة السويس: 5.20 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.البنك الأهلى القطرى: 5.33 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.بنك الإستثمار العربى: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الاهلى الكويتى: 62.34 جنيه للشراء، و 63.56 جنيه للبيع.بنك التنمية الصناعية: 63.13 جنيه للشراء، و 63.57 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 61.28 جنيه للشراء، و 63.57 جنيه للبيع.بنك مصر: 61.06 جنيه للشراء، و 63.50 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.