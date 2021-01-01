إزاى تعلمى طفلك يحافظ على الطعام ويقلل إهداره؟

على كل أم تعليم أولادها تقدير نعمة الطعام وعدم إهداره، وتعليم الأولاد عادات جيدة، لجعل الغد أفضل، حتى يعلم الجيل الجديد قيمة الحفاظ على الطعام وأنه أمر ضرورى، ولا يوجد ما هو أفضل من اليوم العالمى للغذاء للحديث عن ضرورة تعليم الأطفال الحفاظ على الطعام وعدم إهداره، حيث يمكنك استخدام هذه النصائح وفقاً لموقع" respectfood".
1 – تعليم الأطفال عن الطعام:
يجب تعليم الطفل في أول الأمر من أين يأتي الطعام، لأن ذلك أفضل طريقة لتربية الأطفال بالأهتمام بالطعام، مثل أصطحابه للجزارين والبائعين المحليين، والذهاب معه لمزرعة قريبة، لتمكن من رؤية الجهد المبذول من إنتاج الطعام، ويمكن جعل الطفل رزع أشياء بسيطة، مثل المساعدة في زراعة نباتات صغيرة ورؤية تلك البذور تكبر، لتتحول شيء صالح للأكل فهو درس قوى للطفل على مدى أهمية قيمة الطعام، ويمكن جعل الطفل يشارك في طبخ الطعام، ليكون الأمر ممتع له.
2 – التحال على تفضيلاته:
إذا وجدت الأم طفلها لا يحب تناول طعام معين كل أسبوع، فيمكن أن تحتال على الأمر، وتعليم الطفل أن يكون انتقائى بشأن ما يحبه، ويمكن إلهاء الطفل عن طريق تحضير بعض الوجبات بشكل مبتكر، ليتم تناول ما في الطبق كله، كعمل طبق خاص للطفل بوجه مبتسم من الطماطم والفاصوليا.
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