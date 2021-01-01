نوبات الغضب عند الأطفال وكيفية التعامل معها



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

نوبة الغضب هي عندما يُظهر الطفل موجة مفاجئة من الغضب والإحباط، وغالبًا ما يكون من الصعب السيطرة عليه ويصعب التعامل معه، على الرغم من أنها قد تبدو بلا أساس، وأحيانًا تكون طريقة الطفل في التعبير عن رغباته ومطالبه ، وفي أحيان أخرى تكون صرخة للانتباه والاعتراف، ويمكن أن يتسم بالبكاء أو الصراخ أو الركل أو استخدام القوة أو رمي الأشياء.



يمكن للأطفال أيضًا أن يصبحوا عنيفين للغاية خلال هذه النوبات ، لذلك من المهم أن ندرك سبب نوبة غضبهم في المقام الأول.



ووفقا لما ذكره موقع «timesofindia»، إليك 5 أنواع من نوبات الغضب التي يجب الانتباه إليها وطرق التعامل معها.

قد يعجبك أيضا...

نوبات الغضب الساعية إلى الانتباهغالبًا ما يستخدم الأطفال هذا النوع من نوبات الغضب عندما يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام من والديهم، وغالبًا ما ينشأ عندما يشعر الأطفال بالإهمال أو التعتيم من قبل أشقائهم.يجب على المرء أن يضع في اعتباره مقدار الوقت الذي تقضيه مع طفلك. بدلاً من الرد على سوء سلوكهم ، حاول أن تفهم ما يفعلونه، وغالبًا ما تكون العزلة هي سبب سلوكهم الساعي إلى الاهتمام. طالما أنك تستمع إليهم ، وتجعلهم يشعرون بالأمان والعناية ، فلا يوجد سبب لحدوث مثل هذه الاندفاعات من المشاعر.الإحباط أو الإرهاق المرتبط بنوبات الغضبعندما يكون الطفل مرهقًا أو محبطًا ، فمن المحتمل أن تحدث نوبات غضب، وهذه هي الطريقة التي يعبر بها طفلك عما يشعر به، وعندما يكون البالغون عصبيين ، نمنحهم فائدة الشك ، فلماذا لا نعطي الأطفال تلك الفائدة.غالبًا ما يحدث الإحباط عند الأطفال عندما لا يفهمون قاعدة معينة وضعها الوالدان أو لا يستطيعون اتباع التعليمات المعطاة لهم، ويجب على الآباء التحلي بالصبر ويجب أن يجلسوا الأطفال لشرح كل تفاصيل التوجيه.رفض نوبات الغضبمثل البالغين ، لا ينبغي إجبار الأطفال أيضًا على القيام بأشياء لا يريدون القيام بها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نوبات خطيرة من نوبات الغضب حيث يرفضون اتباع ما تقوله لهم، وعلى الرغم من أن الإجابة على جميع أسئلتك تبدو وكأنها "لا" ، فلا داعي لها.دعهم يتخطون الخضار ، لمرة واحدة ، دعهم يقررون ما يريدون ، اجعلهم يشعرون بأهميتهم. إذا سمحت بهذه الأشياء ، فمن المحتمل أنها قد تأتي وتتفق مع الأشياء التي لديك في المخزن لها.نوبات الغضب المدمرةغالبًا ما يحدث هذا النوع من نوبات الغضب في الأماكن العامة ، حيث يقل الحديث والصراخ. ومع ذلك ، يمكن أن يحدث هذا أيضًا في منزلك. هذا عندما بدلاً من الرد ، امنحهم وقتًا مستقطعًا.قم بإخراجهم من مكان نوبة الغضب ووضعهم في مكان هادئ، واتركهم وشأنهم ودعهم يهدأون ويفكروا بأنفسهم، وعلمهم منذ البداية أن الصراخ والبكاء لن يمنحهم الاهتمام الذي يحتاجون إليه.الإضرار بالنفس ونوبات الغضبهذا من أخطر أشكال نوبات الغضب ، حيث يمتلئ الطفل بالغضب وينغمس في سلوك يضر نفسه. من الصراخ إلى الركل إلى رمي الأشياء ، قد يبدو الأمر لا ينتهي ولا يمكن السيطرة عليه. ولكن إذا سمح الطفل ، أمسكها بين ذراعيك ولا تتركها ما لم تهدأ أو تذوب. لا تتكلم ، فقط دع الصمت يسود.