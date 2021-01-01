اكتشاف أغرب و أضخم سمكة في العالم

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اكتشف مجموعة من العلماء أغرب وأضخم سمكة في العالم وهي سمكة الشمس حيث وجدوها ميتة في جزر الأزور و يبلغ وزنها ثلاثة أطنان قبالة سواحل البرتغال.



ومن المفهوم أنها أثقل سمكة عظمي تم العثور عليها على الإطلاق وفقًا لدراسة جديدة.





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وسمكة الشمس ذات الرأس النتوء، اكتشفت منذ عام تقريبًا في ديسمبر 2021 ، لكن التأكيد من الدراسة ظهر الآن فقط.وحسبما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية انه تم العثور على سمكة الشمس ميتة قبالة جزيرة فايال ، في جزر الأزور في شمال المحيط الأطلسي.وفقًا لجمعية علماء الطبيعة الأطلسية غير الهادفة للربح، فقد تم نقلها إلى الشاطئ لدراستها من قبل السكان المحليين قبل أن يبدأ الباحثون في تحليل الجثة.ونشرت تفاصيل التقرير في مجلة بيولوجيا الأسماك، وكان وحش أعماق البحار يبلغ عرضه 12 قدمًا وطوله 11 قدمًا، وعلى المقاييس وصل وزنه إلى 6049 رطلاً ، أو 2744 كيلوجرامًا - أي ما يعادل ثلاثة أطنان تقريبًا.وتم إجراء مزيد من البحث على محتوياته من الحمض النووي والمعدة، ووصفه رئيس الباحثين خوسيه نونو جوميز بيريرا بأنه عينة مهيبة، قال لـ LiveScience أن الصور لا توضح حجم الوحش على الحقيقة.الرقم القياسي الذي حطمه المفترس غريب المظهر كان من قبل سمكة شمس أخرى عثر عليها قبالة سواحل اليابان في عام 1996 والتي رفعت الميزان إلى 5070 رطلاً أو 2300 كجم ، وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.على الرغم من الاعتقاد السائد، لم يتم تسمية سمكة الشمس كما هي لأنها تبدو وكأنها دوائر من الجانب، و بعد الغوص الطويل في أعماق المحيط ، تطفو على سطح الماء لإعادة تسخينها في أشعة الشمس.