يدعوهم لتوحيد كلمتهم .. ترامب يتهم اليهود بنكران الجميل

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انتشرت عبر "تويتر" تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتهم فيها اليهود الأمريكيين بنكران الجميل ومحذرا إياهم من الضياع إذا لم يقدروا ما لديهم من نعم ويقدموا له الولاء.



وأضاف ترامب أنه لم يقدم أي من الزعماء الأمريكيين ولا غيرهم لإسرائيل ما قدمه هو، وأنه لو ترشح للانتخابات الإسرائيلية، فإنه سيفوز بلا أدنى شك.



وأشار إلى أن الإنجيليين يقدرون ما قدمه لإسرائيل أكثر من أتباع الديانة اليهودية وحدد أن المقصود بكلامه هم اليهود الأمريكيين وليس سواهم.

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ووجهت التغريدة بانتقادات واسعة في الأوساط الأمريكية خصوصا وأنها جاءت بعد أسابيع قليلة من تصريحات أحد مؤيدي ترامب المعروفين وهو كاني ويست والتي اتهمت "بمعاداة السامية".وعلق الصحفي الأمريكي ماتيو إيغليسياس على المنشور قائلا: " الأمر لا يحتاج لقراءة ما بين السطور، فترامب لا يدرك أن اليهود الأمريكيين كمجتمع يعيش ويزدهر في الولايات المتحدة، لهم مصالح تختلف عن مصالح دولة إسرائيل".ونشرت أفيفا كلومباس عضو البعثة الإسرائيلية السابقة في الأمم المتحدة تغريدة عبر "تويتر" معلقة: "ها هو ترامب يسكب الزيت على نيران القمامة اللاسامية بمطالبته اليهود الأمريكيين بالولاء له".أما صحيفة "جيروساليم بوست" فعلقت على الموضوع ساخرة بأن هذا ليس السباق الأول لرعاة البقر الذي يشارك فيه ترامب، فتصريحاته المتعلقة باليهود وإسرائيل والإنجيليين لا تتوقف.