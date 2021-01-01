مصريات يحكين مأساتهن في اسطنبول



اسطنبول اسطنبول



يحلم ويخطط الكثيرون لـ السفر إلى تركيا وتحديدً مدينة اسطنبول لقضاء عطلاتهم سواء الصيفية أو الشتوية، وعلى الرغم من الأشعار التي تقال عن تلك الدولة وجمالها إلا أنه في الفترة الأخيرة تصاعدت الشكاوى من قبل المسافرين المصريين عن سوء الأوضاع في تركيا من السرقة لـ القمامة المتراكمة بالشوارع.



لخصت شقيقتان لنقل خبراتهم في السفر حول العالم، ما مررن به من عيوب خلال سفريتهم إلى اسطنبول في 10 نقاط في مقطع فيديو وأطلقوا عليها "الحقيقة المخفية".



1- السرقة والنهب

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روت الفتاتان بأن السرقة والنهب منتشرة بشكل مرعب في اسطنبول، لذا وجهنا نصيحة لأي مسافر باخذ الاحتياطات اللازمة في الحفاظ على الفلوس بعدم وضع مبلغ كبير أو كامل في مكان واحد، وكذلك عدم وضعهم في الفندق.2- شعب عنصريوقالت الفتاتين :"الشعب أو الناس في اسطنبول عنصرين جدًا على عكس الشعب في طرابزون أو أنقرة، وأول ما يسمعوك بتتكلم عربي بيتعصبوا جدًا لدرجة إن حصل معانا موقف مجرد ما سمعوا اننا بنتكلم عربي نزلوا من المواصلات، غير إنهم بيشتموا".3- طبيعة مرهقةفيما اوضحنا بأن البلد هناك عبارة عن جبال كثيرة جدًا ومرهقة للغاية.4- سواقين التاكسيواشارتا إلى أن سائقي التاكسي في مدينة اسطنبول انتهازيين وطماعين، "من أول المطار ويبدأ يتقاول معاك المشوار ممكن يكون 250 ليرة يضربه في الضعف، وتعرضنا لموقف إن طلبنا تاكسي وطلب مبلغ زيادة عن العادي ولما رفضنا بدأ في الخناق معانا ، ومنع اي تاكسي تاني من إن احنا نركب معاه".5- أجواء حارة والمكيفات لا تعملكما اشتكت الفتاتان اللاتي قمنا بـ زيارة المدينة في أشهر الصيف بأن الأجواء هناك حارة للغاية، وليس هناك تكيفات تعمل بل أنظمة التدفئة تعمل في أشهر الصيف.txtالنساء تتفوق على الرجال في الكلمات المتقاطعة.. تفاصيلtxtالأولى من نوعها.. اكتشاف أضخم وأغرب سمكة في العالم6- الفنادقصور الفنادق على مواقع الحجز غير الموجودة في الحقيقة، ويرسلون في البداية موقع خاطئ وبعد الحجز ودفع الاموال يرسلون الموقع الصحيح لتكن الصدمة.وسردتا الفتاتان بأنهن تعرضن للنصب من أحد الأشخاص وبعد الدفع أرسل لهما موقع قسم الشرطة في مدينة أنقرة.7- القمامة والشحاذون يرحبون بكمتنتشر القمامة بكثرة في الشوارع وإلى جانب القمامة ينتشر الشحاذون بشكل مخيف بل ويعترضون على المبلغ الممنوح لهم.8- الأكلوتقولان :" في البداية الاكل كمياته قليلة جدًا لا تكفي طفل، غير الطعم وحش جدًا وأسعارهم غالية".9- المطارالمطار غير منظم وممكن تفوت الطيارة على المسافرين، غير التعاملات السخيفة من قبل قوات الأمن10- الزحام الشديدكل هذا بالإضافة إلى الزحام الشديد في الشوارع الشهيرة في اسطنبول.