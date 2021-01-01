عادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

وفقًا للعديد من الدراسات ، لا يوجد طعام معين يمنع أو يتسبب في الإصابة بسرطان الثدي. ومع ذلك، فإن طريقة تناول الطعام تؤثر على خطر الإصابة بهذا المرض الخطير.
ووفقا لموقع timesofindia تساعد معرفة النظام الغذائي الصحيح ، جنبًا إلى جنب مع اتباعه ، في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي وإلى جانب نظامك الغذائي ، هناك أيضًا خيارات أخرى لنمط الحياة يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالسرطان.
نظام غذائي صحي للمعرضين لخطر الإصابة بسرطان الثدي
يوصي أطباء الأورام باتباع نظام غذائي يحتوي على البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات ، جنبًا إلى جنب مع تجنب الأطعمة المصنعة عالية السكر.
قد تساعد النظم الغذائية النباتية في تقليل نمو الخلايا السرطانية من خلال خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ومضادات التكاثر (قمع نمو الخلايا الخبيثة). قد تقلل أيضًا من تلف الحمض النووي ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
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