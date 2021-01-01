أوراق المانجو .. 10 جرامات يوميا تحميك من مرض مميت

أصبح مرض السكري شائعًا بشكل متزايد لدى الكثيرين ويمكن وفقا لدراسة نشرها موقع express يمكن التحكم في مرض السكري. تشير دراسة جديدة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية إلى أن قشر المانجو يمكن أن يساعد البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة في التحكم في مرض السكري من النوع 2.
ويمكن أن يساعد مغلى أوراق المانجو في التحكم في مرض السكري من النوع 2 لأحتوائها على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا و مضادات الأكسدة التي قد تساهم في التأثيرات المفيدة للمانجو على جلوكوز الدم.
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