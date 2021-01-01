صافرات الإنذار تدوي في المدينة .. انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، بأن دوي انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية كييف، وسط إطلاق صافرات الإنذار في المدينة.
وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر قناته على "تليجرام"، إن انفجارا وقع في حي شيفتشينكيفسكي، وسط المدينة صباح اليوم، بينما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن 3 انفجارات هزت العاصمة كييف.
في سياق متصل، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن روسيا استهدفت كييف بمسيرات انتحارية، مشددة على أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي لحمايتها من القصف الروسي.
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