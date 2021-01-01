الشرطة الأمريكية تعتقل مرتكب جرائم بشعة هزت كاليفورنيا

أعلنت الشرطة فى بلدة ستوكتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنها اعتقلت رجلًا يشتبه بقتله 6 أشخاص فى سلسلة من جرائم القتل التى هزت المنطقة الواقعة فى شمال كاليفورنيا.
وأشار ستانلى ماكفادين، رئيس شرطة ستوكتون، إلى أنه بفضل معلومات سرية والتحقيقات تمكنت السلطات من متابعه رجل واعتقاله، أثناء قيادته لسيارته فى المدينة فى الساعات الأولى من صباح السبت، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأوضح مكفادين فى مؤتمر صحفى، أن الرجل الذى كان بحوزته سلاح نارى عندما أوقفه المحققون كان بصدد ارتكاب جريمة قتل.
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