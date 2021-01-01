لعادات اليومية الخاطئة .. أعراض حساسية العين ونصائح لتجنب حدوثها



حساسية العين حساسية العين



يتعرض كثير من الأشخاص إلى الشعور بحساسية العين نتيجة إلى العديد من الاسباب التي من أهمها التربة وعوامل الطقس والشمس والعادات اليومية الخاطئة واستخدامات المكياج الضارة وارتداء العدسات اللاصقة، وغيرها العديد فإذا كنتِ ترغبين بالتعرف على أبرز هذه الأعراض، وكيف يُمكنك تجنب الإصابة بحساسية العين والتعامل معها بالطريقة الصحيحة عليكِ بمُتابعة السطور التالية، وإليكِ:



ـ اولًا أعراض حساسية العين:



1ـ من أبرز أعراض حساسية العين حدوث احمرار شديد في العين وخصوصًا في بياض العين.

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2ـ الشعور بحدوث ألم شديد في العين في أوقات مُختلفة ومُتكررة.3ـ عدم وضوح في الرؤية أو الرؤية مشوشة والتي تزيد خلال الصباح الباكر عند الاستيقاظ وتستمر مع باقي اليوم.4ـ حدوث حرقة شديد في العين حتى على الرغم من عدم تعرضها إلى أي نوع من الحرارة، أو أشعة الشمس، أو استخدام أي من مُستحضرات التجميل والمكياج.5ـ انتفاخ في جفن العين بالشكل الملحوظ على الرغم من النوم المُبكر.6ـ نزول كمية كبيرة من الدموع من تلقاء نفسها.7ـ الشعور بالحساسية الشديدة من الضوء والرغبة بالبقاء في الظلام لأطول فترة ممكنة.8ـ في بعض الأحيان قد يعاني الشخص المصاب من صداع في الرأس.9ـ الزيادة في إفراز الهيستامين.ـ ثانيًا نصائح هامة لمن يعاني من حساسية العين:1ـ يجب على الشخص المصاب بحساسية العين عدم فرك عينه نهائيًا، نظرًا لكونه قد يزيد الأمر سوءًا، ويعمل أيضًا على زيادة إفراز الهيستامين.2ـ يجب علي الشخص المُصاب بحساسية العين تجنب وضع العدسات اللاصقة للعين في حال الإصابة بحساسية العين.3ـ يجب علي الشخص المُصاب بحساسية العين عدم وضع ادوات التجميل او المكياج الخاص بالعيون، لأن ذلك يزيد من حساسية العين ويؤخر عملية الشفاء.4ـ يجب علي الشخص المُصاب بحساسية العين غسل اليدين باستمرار وانتظام، لأن ذلك يعمل على التخلص من البكتيريا ومسببات الحساسية للعيون.5ـ يُنصح للشخص المُصاب بحساسية العين وضع كمادات من الماء البارد على العين، وذلك للتخفيف من حرقة العين واحمرارها.6ـ يجب علي الشخص المُصاب بحساسية العين ضرورة استخدام غسول البشرة أو العين خاص بالأشخاص المرضى بحساسية العين لتجنب التعرض إلى الصابون أو الأنواع التي تُساعد علي الاحمرار ودموع العين.