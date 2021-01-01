فيديو .. الدكتور رضا حجازي يشيد بموهبة طالبة من ذوي الهمم

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صورة الخبر: الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي


نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" لتعريف العالم بالتغيرات المناخية من خلال الرسم والأعمال الفنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وجاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتأتي الفعالية في إطار الاستعدادات التي تتم لاستضافة مصر للدورة (27) لمـؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.

وتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، المعرض رسالة أطفال مصر للعالم، ولوحات الطلاب، وخلال تفقده عرضت الطالبة بسملة من ذوي الهمم لوحاتها الفنية التي شاركت بها علق وزير التربية والتعليم قائلا:هايل"

وشاركت الطالبة بسملة من محافظة اسوان بأكثر من لوحة عن مؤتمر المناخ، جاء بعد السيول التى تعرضت لها محافظاتها "أسوان" خلال الفترة الماضية.

ويضم المعرض كثير من الصور واللوحات المختلفة التى تعبر عن التغيرات المناخية رسمها طلاب المدارس فى كثير من المدارس والمحافظات.

المصدر: vetogate

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