فيديو .. الدكتور رضا حجازي يشيد بموهبة طالبة من ذوي الهمم

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" لتعريف العالم بالتغيرات المناخية من خلال الرسم والأعمال الفنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
وجاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.
وتأتي الفعالية في إطار الاستعدادات التي تتم لاستضافة مصر للدورة (27) لمـؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.
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