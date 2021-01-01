عدد قتلى روسيا بأوكرانيا تجاوز خسائر أمريكا في حرب فيتنام

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قتلى روسيا بأوكرانيا


قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن عدد العسكريين الروس الذين قتلوا في أوكرانيا تجاوز عدد الخسائر الأمريكية خلال حرب فيتنام.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان ، إن 65 ألف روسي لقوا حتفهم منذ بدء الغزو الشامل في 24 فبراير”.

وأضاف البيان، الذي تضمن حصيلة جارية للخسائر المفترضة في روسيا ومعداتها، إنه حتى اليوم الأحد، تمت تصفية حوالي 65 ألف شخص”.

ويزيد هذا العدد الإجمالي بنحو 10 آلاف شخص عن المسؤولين الأوكرانيين الذين قدروا الخسائر في 21 سبتمبر.

ويتجاوز الرقم الجديد الذي لم يتم التحقق منه، إذا كان دقيقا، أن عدد القتلى في روسيا بعد ثمانية أشهر سيتجاوز عدد القتلى الأمريكيين خلال أكثر من عقد من القتال في فيتنام.

ووفقا لصندوق فيتنام التذكاري للمحاربين القدامى، قتل 58،281 أمريكيا أثناء القتال في الحرب.

ومن الصعب معرفة العدد الدقيق للخسائر العسكرية الروسية لأن الكرملين نادرا ما أصدر أرقاما للجمهور.
وسبق أن طعنت روسيا في الأرقام الأوكرانية حيث زعم وزير الدفاع سيرجي شويجو الشهر الماضي أن 5937 جنديا قتلوا منذ بداية الصراع.

المصدر: elbalad

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