تفاصيل .. تحرك عسكري لـ بيلاروس علي حدود أوكرانيا

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قال أنتون بيتشكوفسكي، الممثل الرسمي للجنة الحدود الحكومية في بيلاروس، إن مينسك نشرت قوات عسكرية ومجموعات متنقلة من حرس الحدود الإقليمي لحراسة الحدود مع أوكرانيا على خلفية زيادة النشاط الاستخباري على الجانب الأوكراني.
وقال بيتشكوفسكي، لقناة “ONT“ التلفزيونية: ”تجري تدريبات مختلفة بالقرب من حدودنا، ونرى أن الاستطلاع البصري والإلكتروني للأراضي البيلاروسية قيد التنفيذ. وبطبيعة الحال، نقوم بتقييم هذه التهديدات بشكل مناسب، ومن أجل الرد، تم نشر مجموعات كبيرة من قوات حرس الحدود”.
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