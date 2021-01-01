تفاصيل .. تحرك عسكري لـ بيلاروس علي حدود أوكرانيا

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صورة الخبر: قوات عسكرية بيلاروس
قوات عسكرية بيلاروس

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قال أنتون بيتشكوفسكي، الممثل الرسمي للجنة الحدود الحكومية في بيلاروس، إن مينسك نشرت قوات عسكرية ومجموعات متنقلة من حرس الحدود الإقليمي لحراسة الحدود مع أوكرانيا على خلفية زيادة النشاط الاستخباري على الجانب الأوكراني.

وقال بيتشكوفسكي، لقناة “ONT“ التلفزيونية: ”تجري تدريبات مختلفة بالقرب من حدودنا، ونرى أن الاستطلاع البصري والإلكتروني للأراضي البيلاروسية قيد التنفيذ. وبطبيعة الحال، نقوم بتقييم هذه التهديدات بشكل مناسب، ومن أجل الرد، تم نشر مجموعات كبيرة من قوات حرس الحدود”.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة حدود الدولة في بيلاروس، أناتولي لابو، إن الوضع متوتر على الحدود الأوكرانية، لكن هناك ما يكفي من القوات والوسائل لحمايته”.

وأضاف أن الجماعات المسلحة من الأشخاص الذين ليس لديهم شارات ولا زي موحد تقترب من الحدود البيلاروسية من أراضي أوكرانيا.

وأشار إلى أنه تم تسجيل أعمال استفزازية من قبل أفراد الجيش الأوكراني، واستخدام معدات غير مميزة، واستطلاع الأراضي البيلاروسية بشكل متكرر.

المصدر: قناة “ONT“ التلفزيونية

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