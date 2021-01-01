فيديو .. السعودية توضح حقيقة ظهور "مخلوق غريب" في أحد المنتزهات



حقيقة ظهور "مخلوق غريب" حقيقة ظهور "مخلوق غريب"



كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية حقيقة الفيديو المتداول لمخلوق "غريب" في أحد المنتزهات.



وفي بيان له، قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهو مركز رسمي يتبع للحكومة السعودية: "إشارة للمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه حيوان غريب بمنتزه المربع بمحافظة أحد رفيدة، يؤكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه وبعد إرسال فريق ميداني يوم الأربعاء 12 أوكتوبر 2022 والوقوف على الموقع تبين أن الكائن أحد الكلاب السائبة".



وأضاف البيان: "ويؤكد المركز في الوقت نفسه متابعته جميع ما ينشر في وسائل الإعلام والتفاعل الفوري معها، مهيبا بالجميع تحري الدقة في النشر والرجوع للمركز في الحالات المتعلقة بالحياة الفطرية والإبلاغ عنها عبر منصة فطري، أو التواصل من خلال جميع المنصات الإعلامية للمركز".

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وكان قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو قيل إنه يظهر "مخلوقا غريبا" في المنتزه المذكور وسط تساؤلات حوله.https://twitter.com/i/status/1581218757300846594