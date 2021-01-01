الدكتور أحمد ممدوح يجيب .. حكم تصنت الرجل على زوجته l فيديو

التجسس والتصنت .. يقوم بعض الأزواج عندما تأتي لزوجته مكالمة هاتفية؛ بالتصنت عليها، ليعرف من يتكلم معها، سواء من أهلها أو صديقاتها، وهل تتكلم عنه أو عن أهله، ويحدث أيضًا العكس تتجسس المرأة على هاتف زوجها لمعرفة من يحدثهم، إلا أن الكثير لا يعرف ان هذا التصنت والتجسس حرام ولا يصح كما جاء ذلك فى قوله- تعالى-: (ولا تجسسوا) وكما أفتت به دار الإفتاء أيضًا.
فتصنت الرجل على زوجته وهى تكلم أخواتها وصديقاتها لا يصح، هكذا رد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال منصة الفيديوهات “يوتيوب”، مضمونة: " تصنت الزوج على زوجته وهي تتكلم مع أخوتها وصديقاتها.. هل يصح له ذلك؟.
واوضح “ممدوح"، أنه لا يصح له ذلك ولا لها، والله يقول: وَلا تَجَسَّسُوا، مضيفا: تجسس الزوج على زوجته حرام، وكذلك تجسس الزوجة على زوجها حرام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!